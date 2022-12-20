Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Экономика
Россияне стали финансово грамотнее в 2022 году
Мир
Небензя указал на отсутствие препятствий для возобновления СВПД
Мир
Около 11 тыс. жалоб на дискриминацию поступило от россиян в 2022 году
Культура
Израильский хореограф назвал «отмену» русской культуры дикостью
Мир
В Румынии появится боевая группа НАТО под руководством Франции
Мир
Постпред Ирана в ООН заявил о готовности провести встречу по СВПД
Мир
Запад уличил Иран в якобы передаче РФ подсанкционных беспилотников
Мир
Небензя опроверг обвинения в использовании Россией иранских БПЛА
Экономика
Криптомошенники начали использовать банкротство FTX для обмана
Мир
В Сирии сообщили о ракетном обстреле пригорода Дамаска
Экономика
В Госдуме предложили субсидировать первый ипотечный взнос

В Госдуме предложили субсидировать первый ипотечный взнос

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме предложили субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Такую инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александра Якубовского направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Мало ли счет: ипотека без первоначального взноса стала недоступной
Есть ли возможность обойти кредитную политику банков

Предлагается субсидировать не более 900 тыс. рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тыс. в других регионах.

Также в письме предложено расширить семейную ипотеку — за каждого нового ребенка снижать ставку по кредиту на 1 п.п., сейчас она равна 6%. В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства РФ.

Сегодня первоначальный взнос, как правило, составляет 15% от стоимости жилья, сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Квартиры в новостройках массового сегмента в Москве в среднем стоят 13,5 млн рублей, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

«То есть первоначальный взнос в 15% равен примерно 2 млн рублей. 900 тыс. рублей от государства будут прекрасным подспорьем для клиентов», — сказала она.

По подсчетам Татьяны Решетниковой, предложенных сумм в 900 тыс. и 450 тыс. рублей при их максимальном использовании в качестве 50% первоначального взноса будет достаточно, чтобы приобрести квартиру площадью от 70 до 95 кв. м, например, в Ростове-на-Дону, Перми, Красноярске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Омске, от 57 до 67 «квадратов» — в Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, и от 49,3 кв. м — в Москве. Площадь стандартной однокомнатной квартиры составляет 30–35 кв. м, двухкомнатной — 50–55 кв. м, трехкомнатной — от 60 и более «квадратов», добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семейный запрос: в ГД предложили субсидировать первый ипотечный взнос

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022