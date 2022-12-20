В Госдуме предложили субсидировать первый ипотечный взнос

В Госдуме предложили субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома. Такую инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александра Якубовского направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Предлагается субсидировать не более 900 тыс. рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тыс. в других регионах.

Также в письме предложено расширить семейную ипотеку — за каждого нового ребенка снижать ставку по кредиту на 1 п.п., сейчас она равна 6%. В пресс-службе кабмина «Известиям» сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства РФ.

Сегодня первоначальный взнос, как правило, составляет 15% от стоимости жилья, сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Квартиры в новостройках массового сегмента в Москве в среднем стоят 13,5 млн рублей, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

«То есть первоначальный взнос в 15% равен примерно 2 млн рублей. 900 тыс. рублей от государства будут прекрасным подспорьем для клиентов», — сказала она.

По подсчетам Татьяны Решетниковой, предложенных сумм в 900 тыс. и 450 тыс. рублей при их максимальном использовании в качестве 50% первоначального взноса будет достаточно, чтобы приобрести квартиру площадью от 70 до 95 кв. м, например, в Ростове-на-Дону, Перми, Красноярске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Омске, от 57 до 67 «квадратов» — в Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, и от 49,3 кв. м — в Москве. Площадь стандартной однокомнатной квартиры составляет 30–35 кв. м, двухкомнатной — 50–55 кв. м, трехкомнатной — от 60 и более «квадратов», добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семейный запрос: в ГД предложили субсидировать первый ипотечный взнос