Финансист перечислила основные признаки невыгодных кредитов

Оформление потребительского кредита вместо ипотеки под залог личного имущества и кредитование в торговых точках способны финансово навредить заемщику. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в воскресенье, 29 января.

Перед тем как взять кредит даже на небольшую сумму, следует оценить собственные возможности, изучить и сравнить условия кредитования и на основе этого принять взвешенное решение, рассказала эксперт в беседе с «Праймом».

«Не секрет, что потребительское кредитование не только дороже, но и лишает владельца приобретенного жилья получить налоговые вычеты. Также плохое решение — взять потребительский кредит на первоначальный взнос. При двойной долговой нагрузке выше риск финансового шока», — сказала Дайнеко.

Она предостерегла от взятия кредита под залог личного имущества, так как в случае проблем с выплатами есть риск не только нарастить долги, но и потерять свое имущество.

Дайнеко также посоветовала брать ипотеку на максимально долгий срок с низким платежом. По ее словам, это поможет избежать ситуаций, когда из-за ипотечных выплат не остается денег на неотложные расходы.

Прежде чем принимать решение об оформлении любого кредита, нужно объективно оценить свои возможности, изучить и сравнить условия кредитования и принять взвешенное решение, резюмировала Дайнеко.

27 января сообщалось, что в 2022 году темпы роста ипотеки в России составили 20,4% (это +31% по сравнению с 2021 годом). По данным Центробанка РФ, этому поспособствовали предложенные государством субсидируемые программы.

14 января аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость стали значительно доступнее, чем на вторичные квартиры. По итогам прошлого месяца разница между средними одобренными ставками в этих сегментах выросла до рекордных 2,3%.

В конце декабря 2022 года стало известно, что Центробанк предложил ограничить возможность пользоваться льготной ипотекой, чтобы заемщик мог взять такой кредит только один раз.