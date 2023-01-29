Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР назвала обещание США предоставить танки Украине преступлением против человечности
Мир
Военный аналитик рассказал о пребывании в рядах ВСУ наемников из 50 государств
Мир
НАТО и США предрекли «катастрофический сценарий» за поддержку Украины
Мир
Глава военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфронтации с РФ
Мир
Канцлер ФРГ заявил о необходимости развивать многополярный мир
Армия
Зенитчики ЮВО показали работу орудия ЗУ-23 по беспилотникам противника
Общество
Гидрометцентр рассказал о необычном потеплении в Москве в конце января
Мир
Зеленский потребовал у Запада жизненно необходимые Украине ракеты ATACMS
Происшествия
СК завел дело после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре
Мир
Супругу Байдена назвали его «секретным оружием» в грядущей предвыборной кампании
Мир
Памятник Пушкину решили демонтировать в Полтавской области
Общество
Пушков указал на неудержимое стремление Запада «сцепиться с Россией»

Финансист перечислила основные признаки невыгодных кредитов

Финансист Дайнеко назвала виды кредитов, способных финансово навредить заемщику
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оформление потребительского кредита вместо ипотеки под залог личного имущества и кредитование в торговых точках способны финансово навредить заемщику. Об этом рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в воскресенье, 29 января.

Отказ готов к выдаче: в России могут ввести самозапрет на кредиты
Насколько эффективен механизм добровольного ограничения на оформление займов

Перед тем как взять кредит даже на небольшую сумму, следует оценить собственные возможности, изучить и сравнить условия кредитования и на основе этого принять взвешенное решение, рассказала эксперт в беседе с «Праймом».

«Не секрет, что потребительское кредитование не только дороже, но и лишает владельца приобретенного жилья получить налоговые вычеты. Также плохое решение — взять потребительский кредит на первоначальный взнос. При двойной долговой нагрузке выше риск финансового шока», — сказала Дайнеко.

Она предостерегла от взятия кредита под залог личного имущества, так как в случае проблем с выплатами есть риск не только нарастить долги, но и потерять свое имущество.

Дайнеко также посоветовала брать ипотеку на максимально долгий срок с низким платежом. По ее словам, это поможет избежать ситуаций, когда из-за ипотечных выплат не остается денег на неотложные расходы.

Прежде чем принимать решение об оформлении любого кредита, нужно объективно оценить свои возможности, изучить и сравнить условия кредитования и принять взвешенное решение, резюмировала Дайнеко.

27 января сообщалось, что в 2022 году темпы роста ипотеки в России составили 20,4% (это +31% по сравнению с 2021 годом). По данным Центробанка РФ, этому поспособствовали предложенные государством субсидируемые программы.

14 января аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость стали значительно доступнее, чем на вторичные квартиры. По итогам прошлого месяца разница между средними одобренными ставками в этих сегментах выросла до рекордных 2,3%.

В конце декабря 2022 года стало известно, что Центробанк предложил ограничить возможность пользоваться льготной ипотекой, чтобы заемщик мог взять такой кредит только один раз.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023