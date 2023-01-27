Отказ готов к выдаче: в России могут ввести самозапрет на кредиты

Законопроект о самозапрете на получение кредита, разработанный Центробанком, будет внесен в Госдуму в ближайшее время . Главная цель инициативы — дать возможность гражданам обезопасить себя от кибермошенников. Эксперты рассказали, от каких криминальных схем должен защитить граждан новый инструмент, и перечислили условия его эффективности «Известиям».

Банкиры не против

Механизм самозапрета на получение кредита в финучреждениях проработан специалистами ЦБ, сообщили в пресс-службе организации.

«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу» , — пояснили в Центробанке. В ЦБ добавили, что такой запрет будет действовать не только для банков, клиентом которого является гражданин, но и для всех профессиональных кредиторов. Игроки рынка «концептуально согласны», заверили в Ассоциации банков России. Также в организации описали алгоритм процедуры. По словам вице-президента Ассоциации Алексея Волуйкова, гражданин сможет оформить самозапрет или ограничение на получение кредита через сайт «Госуслуги». Оттуда информация автоматически попадет в Бюро кредитных историй, которым пользуются финансовые организации.

Отказ готов к выдаче Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Альтернатива банкротству

Одна из главных целей поправок к законам, регулирующих кредитование, — дополнительная защита граждан от действий мошенников. В последние годы широкое распространение получили случаи, когда на граждан обманным путем оформляют кредиты и тут же их похищают, оставляя человека должником .

— В нашей практике было множество случаев с обращением от граждан, которые узнали о задолженности по кредиту, который они не оформляли, — рассказал «Известиям» юрист, основатель компании «Союз банкротных юристов» Альбина Гузаирова. — Мошенники чаще всего действуют двумя способами: оформляют кредит с помощью персональных данных (и тогда гражданин узнает о наличии задолженности по фиктивному кредиту, только получив соответствующее уведомление от кредитора или повестку в суд) либо вводят гражданина в заблуждение в процессе телефонного разговора. В этом случае люди приходят в себя только после того, как собственноручно перевели мошенникам указанную сумму. В обоих случаях крайне редко удается доказать факт преступления. Как следствие, освобождение от такого долга часто происходит через процедуру банкротства.

«Целевая аудитория» самозапрета

По мнению Гузаировой, закон актуален, но его эффективность напрямую зависит от технического исполнения.

Отказ готов к выдаче Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В инициативе законопроекта была предложена возможность установить самозапрет в разных вариантах: ограничение выдачи займов в МФО или банках; ограничение на онлайн-заявки или заявки в офисе кредитора, ограничения на все займы.

Возможность самостоятельно указывать критерии дает поле для маневров как добросовестным заемщикам, так и мошенникам. В данном варианте и кредиторам будет необходимо иметь уточненные данные.

По мнению юриста, важно уведомить людей пенсионного и предпенсионного возраста о возможности вводить самозапрет: именно они чаще всего становятся жертвами мошеннических атак.

— Установление самозапрета пригодится людям, находящимся за пределами РФ, лицам, потерявшим паспорт. Также это актуально для тех, кто не нуждается в заемных средствах. С большой долей вероятности самозапретом воспользуются граждане, уже имеющие обязательства по займам и не нуждающиеся в увеличении кредитной нагрузки.

Отказ готов к выдаче Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Примером действия самозапрета является сфера недвижимости: с 2013 года собственник может запретить любые сделки с имуществом без его личного участия. Для установления такого ограничения можно обратиться в МФЦ или Росреестр.

Ждали несколько лет

— Вопросы создания дополнительных механизмов защиты граждан от мошенников, особенно таких уязвимых категорий, как люди пожилого возраста, обсуждаются не первый год, и мы приветствуем появлений столь долгожданного законопроекта, — рассказал «Известиям» исполнительный директор Фонда поддержки пострадавших от преступлений Матвей Гончаров. — Однако есть опасение, что в процессе реализации инициатива не сможет оказать существенное влияние на снижение числа случаев, когда на граждан обманным путем будут оформлены кредиты и займы.

Инициатива предполагает возможность установить самозапрет при помощи заявления на портале «Госуслуги». Но, как показывает практика, в большинстве случаев потерпевшие от подобных преступлений, находясь в стрессовом состоянии, сами передают логины, пароли и коды от личных кабинетов, отмечает Гончаров. Таким образом, злоумышленники смогут снять запрет на получение займов.

Отказ готов к выдаче Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Защитная реакция

Если поправки будут приняты, то, гипотетически, личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги» может стать целью мошенников. Поэтому стоит усилить контроль за аккаунтом, считает юрист Альбина Гузаирова.

— Учитывая, что введение механизма предполагается через портал «Госуслуги», настоятельно рекомендую ввести двухфакторную аутентификацию и категорически никому не предоставлять данные для входа, периодически менять пароль. Не сохранять данные от портала в заметках телефона. Необходимо будет сохранять историю введения и отмены самозапрета и сверять ее с данными БКИ для разрешения спорных ситуаций.

По мнению Матвея Гончаров, чтобы минимизировать риски, стоит рассмотреть вопрос о подаче заявления на самоотказ через портал «Госуслуги» лишь при использовании усиленной электронной квалифицированной подписи либо при помощи приложения «Госключ».

— Либо реализовать возможность подачи заявлений через интернет, но в таком случае опция отзыва заявления будет доступна лишь при личном присутствии в отделении банка. Однако если речь идет о похищенных персональных данных (например, в результате утечки баз данных), то наличие самозапрета позволит минимизировать шансы на оформление займов и кредитов злоумышленниками.

Отказ готов к выдаче Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Почему только сейчас

Закредитованность населения на текущий момент достигла очень высокого уровня, что сильно влияет на экономику страны в целом. Из-за этого страдает малый и средний бизнес, меняются модель и структура потребления людей, рассуждает о причинах возможного нововведения самозапрета на кредитование финансист, основательница edtech-стартапа DEFIN Наталья Иванова.