Российские банки выдали рекордный объем ипотеки по итогам 2022 года

В 2022 году темпы роста ипотеки в России составили 20,4% (это +31% по сравнению с 2021 годом). Как говорится в обзоре Центробанка РФ о развитии банковского сектора от 27 января, этому поспособствовали предложенные государством субсидируемые программы.

Так, в декабре ипотека выросла на 3,3% — до 14,1 трлн рублей (по предварительным данным). А к ноябрю объем выданных кредитов увеличился почти на 50%, достигнув рекордных 697 млрд рублей. Высокий спрос наблюдался на льготные кредиты, выдача которых увеличились почти в два раза — с 215 млрд рублей в ноябре до 381 млрд рублей в декабре.

Наибольшей популярностью пользовалась программа «Льготная ипотека»: рост ее выдач повысился до 278 млрд рублей после 141 млрд рублей в ноябре.

Также в 2022 году банки РФ увеличили темпы роста корпоративных кредитов: с 11,7% годом ранее до 14,3%. И, наоборот, замедлили розничное кредитование — до 9,5% с 23,2%.

Ранее, 14 января, аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость стали значительно доступнее, чем на вторичные квартиры. По итогам прошлого месяца разница между средними одобренными ставками в этих сегментах выросла до рекордных 2,3%.

В конце декабря 2022 года стало известно, что Центробанк предложил ограничить возможность пользоваться льготной ипотекой, чтобы заемщик мог взять такой кредит только один раз.