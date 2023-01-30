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Боекомплект ВСУ был уничтожен самым мощным в мире минометом «Тюльпан»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Бойцы 1-й Славянской бригады уничтожили боекомплект Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепрайоне на донецком направлении. Самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» поразил цель одним выстрелом, сообщает 30 января «РИА Новости».

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«Оператор-корректировщик определил и передал координаты расположения противника минометному расчету. Тяжелый, 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия, спровоцировав подрыв боекомплекта украинских военных», — сказано в материале агентства.

Автор добавил, что это единственный в мире миномет калибра 240 мм. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 10 км, активно-реактивным — до 20 км.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал на позициях 5-й бригады 1-го Донецкого корпуса и увидел, как военные применяют пушку «Гиацинт». Он рассказал, что 152-миллиметровая пушка стреляет после точного наведения, и ощутимый удар от взрыва ощущает на себе даже военкор.

Ранее, 28 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал о работе нового танка Т-72Б3М. Журналист указал на внесение корректировок в работу техники, чтобы «заехать, прицелиться, отработать», не теряя времени.

Днем ранее корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил об уничтожении двух опорных пунктов украинских вооруженных формирований военными РФ на запорожском направлении. Журналист показал работу российской артиллерии.

Тогда же сообщалось, что миномет «Тюльпан» и гаубица «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ в Донбассе.

РФ 24 февраля прошлого года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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