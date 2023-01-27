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«Известия» показали кадры работы артиллерии на запорожском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные на запорожском направлении ежедневно уничтожают позиции украинских вооруженных формирований. Кадрами работы танков и артиллерии по поддержки пехоты поделился корреспондент «Известий» Роман Польшаков в пятницу, 27 января.

В 10 км от танка в одном из сел под Ореховым находится опорный пункт, в селе идут ожесточенные бои. Основная цель — выбить противника. Так, танкисты ежедневно выстреливают по 15–16 снарядов. Один из экипажей за сутки из закрытой огневой позиции ликвидировал два опорных пункта украинских боевиков и «пикап».

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«Наблюдали четырех боевиков в тепловизионный канал, отработали по ним, они забежали в блиндаж. Нашли блиндаж и поразили его точным огнем», — рассказал боец с позывным «Суетолог».

Ранее, 25 января, в Минобороны РФ заявили, что в ходе наступательных действий российские подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о местах основных боевых действий в Запорожской области. По его словам, основные боевые действия происходят по линии Каменское – Орехов – Гуляйполе. Рогов пояснил, что на запорожском направлении идет продвижение российских войск. По его словам, ВС ФР путем разведки боем шаг за шагом продвигаются вперед.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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