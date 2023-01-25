Рогов назвал районы основных боевых действий в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 25 января, рассказал об основных боевых действиях в Запорожской области.

«Основные боевые действия происходят по линии Каменское – Орехов – Гуляйполе», — сказал он в эфире телеканала НТС.

Рогов пояснил, что на запорожском направлении идет продвижение российских войск. По его словам, ВС ФР путем разведки боем шаг за шагом продвигаются вперед.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что в ходе наступательных действий российские подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска готовятся к проведению контрнаступления на этом направлении. По его словам, в подконтрольной Киеву части региона находится около 40 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь Рогов рассказал о провале плана ВСУ по масштабному наступлению в Запорожской области благодаря российским войскам.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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