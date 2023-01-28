Корреспондент «Известий» показал работу нового танка Т-72Б3М

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в субботу, 28 января, показал работу нового танка Т-72Б3М.

Журналист указал на внесение корректировок в работу техники, чтобы «заехать, прицелиться, отработать», не теряя времени.

«Сейчас будут бить по укреплениям ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в Авдеевке. Пожелаем парням удачи», — транслировал Сафиулин.

Также корреспондент сообщил о работе авиации ВС РФ.

«Кроме танков, как мы слышим, работает еще и авиация. Все нацелены сейчас на Авдеевку. На этом направлении цель № 1 — уничтожать укрепления противника. Их там очень много, готовились давно», — сказал военкор.

Днем ранее корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил об уничтожении двух опорных пунктов украинских вооруженных формирований военными РФ на запорожском направлении. Журналист показал работу российской артиллерии.

РФ 24 февраля прошлого года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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