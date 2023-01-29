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«Известия» показали успешный удар по целям ВСУ из «Гиацинта»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российская армия продолжает наступление и наносит удары по позициям боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань 29 января побывал на позициях 5-й бригады 1-го Донецкого корпуса и увидел, как военные применяют пушку «Гиацинт».

152-миллиметровая пушка стреляет после точного наведения, и ощутимый удар от взрыва ощущает на себе даже военкор.

«Закрыть вопрос с победой в Угледаре»
Корреспонденты «Известий» — о том, как проходит штурм стратегически важного города на донецком направлении

«Сейчас огонь велся на большую дистанцию — это так называемый полный заряд пороха, который гораздо мощнее, чем обычный», — отмечает он.

Астрахань подчеркнул, что бдительность нашим военным терять нельзя, даже несмотря на то что российской армии удается отодвигать ВСУ всё дальше. Поэтому все расчеты сразу после работы отправляются в укрытие.

«Потому что дальнобойная натовская артиллерия, которую противник применяет для борьбы, всё еще проявляет периодическую активность», — отметил корреспондент.

Российские войска сейчас также продвигаются в направлении Угледара, где уже начались городские бои, рассказывает Астрахань. Оба этих направления начинают угрожать важнейшему украинскому тыловому пункту Курахово, где некоторые из «Гиацинтов» этого подразделения уже поразили первые цели.

Накануне, 28 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал о работе нового танка Т-72Б3М. Журналист указал на внесение корректировок в работу техники, чтобы «заехать, прицелиться, отработать», не теряя времени.

Днем ранее корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил об уничтожении двух опорных пунктов украинских вооруженных формирований военными РФ на запорожском направлении. Журналист показал работу российской артиллерии.

РФ 24 февраля прошлого года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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