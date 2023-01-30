Реклама
Прямой эфир
Экономика
Стоимость банковских карт на черном рынке выросла до 100 тыс.
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Иране
Мир
Зеленский назвал жесткой ситуацию под Артемовском и Угледаром
Мир
Блинкен выразил обеспокоенность США якобы поставляемыми России иранскими БПЛА
Экономика
Минэк внесет в ГД законопроект о трансформации процедуры внесудебного банкротства в ближайшие полгода
Мир
Конгрессвумен заявила об угрозе лишить доллар статуса мировой валюты из-за Украины
Мир
Выступившая против санкций для РФ партия Австрии заняла второе место на выборах
Мир
Еврокомиссар назвал Германию самой пострадавшей от кризиса страной
Мир
«Русская весна» сообщила об уничтожении бригады ВСУ на запорожском направлении
Экономика
С россиян пообещали списать 4,5 млрд рублей без суда
Мир
Шольц исключил возможность поставок истребителей на Украину
Мир
Джонсон рассказал о предупреждениях президенту РФ санкционными последствиями за спецоперацию
Сюжет:

Российские военные рассказали о новом танке Т-90М «Прорыв»

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новейший танк Т-90 одним ударом способен уничтожить укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный корреспондент Известий» Валентин Трушнин после разговора с российскими бойцами на передовой.

Область подавления: ВФУ не хватает ресурсов для удержания ключевых позиций
Российская армия ломает украинскую линию обороны на донецком и запорожском направлениях, считают эксперты

Военные рассказали, что Т-90М «Прорыв» оснащен системой защиты, которая в том числе фиксирует лазерное облучение и подает сигнал в шлемофон, если по машине целятся.

«Короткий, пронзительный, его не перепутаешь ни с чем. Больше думаешь об экипаже. Нужно спасти экипаж, удержать машину и уйти от ответных действий», — поделился командир танка с позывным Стрела.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал на позициях 5-й бригады 1-го Донецкого корпуса и увидел, как военные применяют пушку «Гиацинт». Он рассказал, что 152-миллиметровая пушка стреляет после точного наведения, и ощутимый удар от взрыва ощущает на себе даже военкор.

Ранее, 28 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал о работе нового танка Т-72Б3М. Журналист указал на внесение корректировок в работу техники, чтобы «заехать, прицелиться, отработать», не теряя времени.

Днем ранее корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил об уничтожении двух опорных пунктов украинских вооруженных формирований военными РФ на запорожском направлении. Журналист показал работу российской артиллерии.

РФ 24 февраля прошлого года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023