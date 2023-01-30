Российские военные рассказали о новом танке Т-90М «Прорыв»

Новейший танк Т-90 одним ударом способен уничтожить укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный корреспондент Известий» Валентин Трушнин после разговора с российскими бойцами на передовой.

Военные рассказали, что Т-90М «Прорыв» оснащен системой защиты, которая в том числе фиксирует лазерное облучение и подает сигнал в шлемофон, если по машине целятся.

«Короткий, пронзительный, его не перепутаешь ни с чем. Больше думаешь об экипаже. Нужно спасти экипаж, удержать машину и уйти от ответных действий», — поделился командир танка с позывным Стрела.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал на позициях 5-й бригады 1-го Донецкого корпуса и увидел, как военные применяют пушку «Гиацинт». Он рассказал, что 152-миллиметровая пушка стреляет после точного наведения, и ощутимый удар от взрыва ощущает на себе даже военкор.

Ранее, 28 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал о работе нового танка Т-72Б3М. Журналист указал на внесение корректировок в работу техники, чтобы «заехать, прицелиться, отработать», не теряя времени.

Днем ранее корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил об уничтожении двух опорных пунктов украинских вооруженных формирований военными РФ на запорожском направлении. Журналист показал работу российской артиллерии.

РФ 24 февраля прошлого года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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