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WSJ узнала о единственной подконтрольной ВСУ дороге в Артемовск

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Фото: Соцсети
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Только одна дорога в Артемовск (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики (ДНР) находится под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных 29 января.

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«Только одна дорога в Бахмут (Артемовск), с северо-запада, до сих пор под полным контролем Украины», — сообщается в статье.

Также по данным издания, якобы в восточной части города идут тяжелые бои, а контроль над территорией постоянно переходит от одной стороны к другой. WSJ утверждает, что в центре города слышны звуки стрельбы.

27 января сообщалось, что ВСУ несут потери уже на подступах к Артемовску. Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты.

В тот же день российские войска поразили подразделения ВСУ при помощи усовершенствованных боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Удар был нанесен по стратегическому объекту в районе Артемовска.

До этого, 25 января, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске. По его словам, интенсивные бои идут на окраинах и в некоторых кварталах. Пушилин отметил, что освобождение Соледара сыграло ключевую роль в продвижении в Артемовске. Он подчеркнул, что это направление позволило перекрыть пути снабжения ВСУ.

20 января Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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