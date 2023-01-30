WSJ узнала о единственной подконтрольной ВСУ дороге в Артемовск

Только одна дорога в Артемовск (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики (ДНР) находится под полным контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных 29 января.

«Только одна дорога в Бахмут (Артемовск), с северо-запада, до сих пор под полным контролем Украины», — сообщается в статье.

Также по данным издания, якобы в восточной части города идут тяжелые бои, а контроль над территорией постоянно переходит от одной стороны к другой. WSJ утверждает, что в центре города слышны звуки стрельбы.

27 января сообщалось, что ВСУ несут потери уже на подступах к Артемовску. Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты.

В тот же день российские войска поразили подразделения ВСУ при помощи усовершенствованных боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Удар был нанесен по стратегическому объекту в районе Артемовска.

До этого, 25 января, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске. По его словам, интенсивные бои идут на окраинах и в некоторых кварталах. Пушилин отметил, что освобождение Соледара сыграло ключевую роль в продвижении в Артемовске. Он подчеркнул, что это направление позволило перекрыть пути снабжения ВСУ.

20 января Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».