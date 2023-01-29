Девушку с крупной партией кокаина в желудке задержали во Внуково

Россиянку с 440 г кокаина в желудке задержали в московском аэропорту Внуково. Вечером 25 января некая Евгения Ч. прилетела из Стамбула, но была задержана сотрудниками таможенной службы, сообщил источник «Известий» 29 января.

Находчивая девушка пыталась провезти крупную партию кокаина, однако, проходя «зеленый коридор», таможенники заметили подозрительные свертки в ее желудке и отправили в хирургическое отделение одной из московских больниц.

После походов в туалет оказалось, что Евгения провозила 90 запечатанных пакетов небольшой формы. Экспертиза показала, что это был кокаин общей массой более 440 грамм.

В отношении Евгении возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Она может провести за решеткой до 20 лет своей жизни.

19 января в Крыму «закладчицу» признали виновной в распространении наркотиков бесконтактным способом и приговорили к 7,5 года колонии.

Ранее, 11 января, сообщалось, что ФСБ ликвидировала в Удмуртии крупную лабораторию по изготовлению мефедрона.