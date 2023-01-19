В Крыму «закладчицу» наркотиков приговорили к 7,5 года колонии

В Крыму местную жительницу признали виновной в распространении наркотиков бесконтактным способом и приговорили к 7,5 года колонии. Об этом в четверг, 19 января, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что при обыске у женщины изъяли килограмм мефедрона, более 100 полимерных пакетов, содержащих гашиш, метамфетамин, МДМА, кокаин и готовых к сбыту, а также предметы, предназначенные для расфасовки запрещенных веществ.

Как установил суд, она входила в состав организованной группы, где занималась получением партий наркотиков, которые размещала через систему тайников.

«Деятельность подсудимой была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю», — заявила пресс-служба.

Приговор еще не вступил в законную силу не вступил.

Ранее, 11 января, сообщалось, что ФСБ ликвидировала в Удмуртии крупную лабораторию по изготовлению мефедрона.