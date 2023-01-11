Подпольную нарколабораторию обнаружили спецслужбы в Удмуртии

Еще одна крупная лаборатория по изготовлению мефедрона ликвидирована в Удмуртии сотрудниками УФСБ по республике. Во время оперативных действий на нелегальном предприятии и в одной из квартир силовики обнаружили и изъяли более 10 кг наркотика.

ИА «Сусанин» сообщает, что также было найдено оборудование для производства вещества, реагенты и прекурсоры. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Их заключили под стражу.

Udm-info.ru уточняет, что предыдущее «мефедроновое» дело возбудили в Удмуртии в ноябре 2022 года. Оперативники изъяли оптовую партию вещества общей массой более 4 кг в квартире местного жителя, причастного к организации крупной нарколаборатории.