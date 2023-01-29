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Супруга Ассанжа заявила о его плохом физическом и психологическом состоянии

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Помещенный в британскую тюрьму строгого режима Белмарш основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в плохом физическом и психологическом состоянии. Об этом сообщила 29 января в интервью газете Le Journal du Dimanche его супруга Стелла Ассанж.

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«Физическое и психологическое состояние его здоровья не в порядке. Я разговариваю с Джулианом целыми днями, ему очень трудно в этой жестокой тюрьме, в то время как он не совершил никакого преступления», — цитирует издание жену основателя WikiLeaks.

Стелла Ассанж выразила недоумение, что в США ее мужа «называют предателем, хотя он при этом даже не является американским гражданином». Она также заметила, что остальные государства проводят слабую политику в отношении Соединенных Штатов.

«Премьер-министр Австралии отступился, не защитив одного из своих граждан», — заявила Ассанж, не пояснив, какого именно главу австралийского правительства она имеет в виду.

Она также указала, что борьба за ее супруга продолжается и на его стороне общественное мнение, однако для того, чтобы предотвратить угрозу его экстрадиции в США, этого мало.

Ранее, 10 декабря 2022 года, сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал освободить Ассанжа на митинге у консульства Великобритании в Нью-Йорке. Во время акции Уотерс отметил, что Джулиан Ассанж напоминает ему, что тот не одинок. Музыкант подчеркнул важность существования свободной прессы.

До этого, 2 декабря 2022 года, Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о выдаче себя властям США в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В инстанции подтвердили факт получения прошения.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. По предъявленным обвинениям ему грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

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