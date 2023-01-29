 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Блогера Андрея Сидоропуло объявили в розыск
Мир
Шольц заявил о планах кабмина ФРГ не допустить втягивания НАТО в конфликт с РФ
Спорт
Тренер Епишин назвал неприемлемое для РФ условие допуска к Олимпийским играм
Общество
Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января
Мир
Захарова указала на деградацию отношений РФ и Японии
Политика
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
Экономика
Песков объяснил засекречивание данных о ситуации в экономике России
Мир
Посольство РФ в Иране прокомментировало взрыв на заводе в Исфахане
Политика
В ГД назвали поставки оружия Украине подтверждением участия США в конфликте
Мир
В КНДР предупредили США о последствиях за ложь о поставках оружия в РФ
Экономика
Глава Total предрек ухудшение ситуации с газом в Европе в 2023 году
Мир
Экс-посол Украины Мельник попросил ФРГ передать Киеву подводную лодку
/

Британский аспект: как Артур Бетербиев одержал очередную победу

Энтони Ярд в родных стенах доставил много проблем нашему боксеру, но не выдержал его напора в восьмом раунде
Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда в поединке за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Бой проходил в ночь на 29 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В середине восьмого раунда россиянин отправил Ярда в нокдаун. Британец смог подняться на ноги, но через несколько секунд пропустил еще несколько ударов, после чего рефери остановил поединок. При этом матч для 38-летнего россиянина не был легкой прогулкой. Он уступал британцу по судейским карточкам перед остановкой схватки. Наш боксер выиграл все 19 боев в профессиональном боксе, каждый из них он завершал досрочно. Для Ярда это третье поражение в карьере.

Тройная защита

Это была вторая защита для Бетербиева, где он отстаивал сразу три пояса — WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Ярд был обязательным претендентом на титул по версии WBO.

В 2022 году россиянин провел один поединок: в июне победил Джо Смита-младшего уже во втором раунде. Ярд тоже боксировал один раз, причем не так давно: в ноябре нокаутировал болгарина Стефани Койкова в третьем отрезке.

Британский аспект
Артур Бетербиев и Эндрю Ярд на процедуре взвешивания

Артур Бетербиев и Эндрю Ярд на процедуре взвешивания

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Расставить ударения: почему Бетербиев должен одолеть Энтони Ярда
В российского боксера верит даже принципиальный соперник

К поединку с британцем Бетербиев подошел в статусе не только владельца трех престижнейших поясов, но и непобежденного бойца (180) со стопроцентным рейтингом досрочных побед. Ярд проигрывал за карьеру уже дважды, причем одним из тех, кому он проиграл, был другой россиянин (Сергей Ковалев). Из 23 побед Энтони только одна дошла до решения судей.

С самого начала поединка Бетербиев поддавливал Ярда, держался центра ринга и доносил неплохие левые джебы. Британец отвечал силовыми ударами, большинство из которых попадало в блок. В конце трехминутки Артуру удались несколько хороших комбинаций, завершившихся донесенными ударами в челюсть Ярда, но уронить Энтони не получилось.

Во втором раунде давление от россиянина не снизилось, но соперник попадал чаще, что отражалось на лице Артура. В конце раунда Бетербиев предложил сопернику зарубиться, а тот не отказал. Но максимум, что смог вынести из этого Артур, — выигранную трехминутку. Россиянин продолжил идти вперед — британец отбивался, но с каждым раундом было все сложнее. Бетербиев же явно шел за нокаутом: он упорно игнорировал корпус и целился только в голову. И в конце отрезка Артур был близок: левый боковой зашел очень плотно, но в этот момент прозвучал гонг.

Британский аспект
Бой Артура Бетербиева и Эндрю Ярда

Бой Артура Бетербиева и Эндрю Ярда

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

С каждым раундом Бетербиев увеличивал скорости. В четвертой трехминутке он с первых же секунд донес до головы Ярда столько точных и сильных попаданий, что Энтони, казалось, вот-вот упадет. Однако британец выжил под прессингом Артура и даже пару раз жестко ответил. В пятом раунде Ярд выглядел таким уставшим, что выплюнул капу, предоставив себе 1020 секунд передышки. Бетербиев же сбавил темп, стал действовать аккуратнее, но все так же бил исключительно по голове. В конце раунда Ярд даже перехватил инициативу и поджал Артура у канатов. Россиянин разозлился и в последние 10 секунд устроил рубку, которая не повлияла на ход боя.

«Хотел бы пообщаться с Бетербиевым»
Чемпион России по боксу Расул Салиев — о знаменитом земляке, золоте национального первенства и цели отобраться на Олимпиаду в Токио

Туманные перспективы

Поединок был похож на хороший спарринг, где один боксер действует с осознанием своего преимущества, а второй просто демонстрирует максимум возможностей. Поэтому отдельные эпизоды выглядели вполне равными. Тем более оба боксера понесли заметный урон: каждый получил по рассечению. В седьмом раунде прессинг Бетербиева снизился, да и пропускал он чаще. Оба боксера уже не стеснялись открытого боя, каждый видел шанс и чувствовал в себе силы нокаутировать соперника.

В восьмом раунде мужчины знатно вымахались, но во второй половине Бетербиев все же отправил Ярда на настил правым оверхендом. Британец рвался продолжить бой, но встал после долгой паузы, и его угловые отказались от продолжения поединка. Бетербиев одержал одну из самых, возможно, непростых побед, пусть и снова добыл ее досрочно. При этом по запискам судей Артур проигрывал бой до остановки.

Британский аспект
Бой Артура Бетербиева и Эндрю Ярда

Бой Артура Бетербиева и Эндрю Ярда

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Младшая смена: как Тим Цзю покоряет мировой бокс
Сын пошел по стопам великого отца, стал идолом Австралии, но не забывает про Россию

— Каждый бой проходит по-разному, — подчеркнул после боя Бетербиев. — Если у меня будет еще один поединок с Ярдом, то я хочу выступить лучше. В нашей весовой категории каждый может бить сильно, в том числе и Энтони. Он молод, у него еще много времени впереди. Надеюсь, у него сложится хорошая карьера. Если честно, я был готов ко всем его ударам, вот почему я продолжал справляться с ним и атаковать дальше. Мы ожидали, что он проведет бой именно так, поэтому я победил.

С победой Бетербиева поздравил бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

— Может быть, бой складывался не так, как Артур планировал, потому что некоторые раунды он проигрывал, — отметил Цзю в беседе с «Известиями». — Но в итоге он все равно победил. Судьи не отдавали преимущество Бетербиеву в момент нокдауна? Он бился не у себя на родине, в таких условиях нужно выигрывать раунды убедительнее. А так бой был довольно близкий, но на протяжении всего этого времени я был спокоен. Чувствовалось, что вот-вот Артур нанесет нокаутирующий удар. Главное — победа. А критиками пускай будет тренерский состав.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко также отметил тот факт, что бой проходил на родине Ярда.

Британский аспект
Артур Бетербиев с чемпионским поясом

Артур Бетербиев с чемпионским поясом

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Сулейманово решение: WBC усилило изоляцию российских боксеров
Где могут продолжить карьеру спортсмены, исключенные из рейтингов этой организации

— Можно быть недовольным какими-то действиями, как складывался поединок, но результат достигнут, — считает эксперт. — В очередной раз есть досрочная победа. Это хороший результат, основное, к чему стремилась и готовилась его команда. Артуру было непросто, боксировал с достаточно хорошим соперником на его территории. Он провел непростой бой, но тем ценнее победа. Сказался ли факт, что поединок был в Великобритании? Все спортсмены большого уровня, и это не должно отвлекать, но это все равно накладывает определенный отпечаток. Зал поддерживает и судейский корпус. Если вспомнить бой Цзю с Хаттоном, который тоже был на территории соперника, судья в ринге был полностью на стороне англичанина: нашему боксеру ничего нельзя, а Хаттону можно все.

Это очень мешает, выбивает из настроя, добавил Алексей Тищенко. Порой сложно перестроиться и поменять рисунок боя, но Артур все равно справился со всеми внешними факторами, смог победить и поставить уверенную точку в бою, заключил эксперт.

Артур Бетербиев ответил на вопрос, хочет ли он подраться с другим российским боксером — Дмитрием Биволом. По его словам, этот вариант приятнее, чем остальные, хотя организовать этот бой по-прежнему сверхсложная задача. У Бетербиева есть следующий претендент — Каллум Смит. У Бивола где-то маячит реванш с Саулем Альваресом, у Артура — команда Top Rank, которая строит свои планы. И пока там Бивола нет. То же самое можно сказать и про Бивола. Его промоутер Эдди Хирн будет пытаться держать пояс и планировать что-то на будущее, но это не Артур. Это Джошуа Буатци, возможно Ричард Болотникс.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023