Британский аспект: как Артур Бетербиев одержал очередную победу

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда в поединке за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Бой проходил в ночь на 29 января на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В середине восьмого раунда россиянин отправил Ярда в нокдаун. Британец смог подняться на ноги, но через несколько секунд пропустил еще несколько ударов, после чего рефери остановил поединок. При этом матч для 38-летнего россиянина не был легкой прогулкой. Он уступал британцу по судейским карточкам перед остановкой схватки. Наш боксер выиграл все 19 боев в профессиональном боксе, каждый из них он завершал досрочно. Для Ярда это третье поражение в карьере.

Тройная защита

Это была вторая защита для Бетербиева, где он отстаивал сразу три пояса — WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Ярд был обязательным претендентом на титул по версии WBO.

В 2022 году россиянин провел один поединок: в июне победил Джо Смита-младшего уже во втором раунде. Ярд тоже боксировал один раз, причем не так давно: в ноябре нокаутировал болгарина Стефани Койкова в третьем отрезке.

Британский аспект Артур Бетербиев и Эндрю Ярд на процедуре взвешивания Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

К поединку с британцем Бетербиев подошел в статусе не только владельца трех престижнейших поясов, но и непобежденного бойца (18 – 0) со стопроцентным рейтингом досрочных побед. Ярд проигрывал за карьеру уже дважды, причем одним из тех, кому он проиграл, был другой россиянин (Сергей Ковалев). Из 23 побед Энтони только одна дошла до решения судей.

С самого начала поединка Бетербиев поддавливал Ярда, держался центра ринга и доносил неплохие левые джебы. Британец отвечал силовыми ударами, большинство из которых попадало в блок. В конце трехминутки Артуру удались несколько хороших комбинаций, завершившихся донесенными ударами в челюсть Ярда, но уронить Энтони не получилось.

Во втором раунде давление от россиянина не снизилось, но соперник попадал чаще, что отражалось на лице Артура. В конце раунда Бетербиев предложил сопернику зарубиться, а тот не отказал. Но максимум, что смог вынести из этого Артур, — выигранную трехминутку. Россиянин продолжил идти вперед — британец отбивался, но с каждым раундом было все сложнее. Бетербиев же явно шел за нокаутом: он упорно игнорировал корпус и целился только в голову. И в конце отрезка Артур был близок: левый боковой зашел очень плотно, но в этот момент прозвучал гонг.

Британский аспект Бой Артура Бетербиева и Эндрю Ярда Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

С каждым раундом Бетербиев увеличивал скорости. В четвертой трехминутке он с первых же секунд донес до головы Ярда столько точных и сильных попаданий, что Энтони, казалось, вот-вот упадет. Однако британец выжил под прессингом Артура и даже пару раз жестко ответил. В пятом раунде Ярд выглядел таким уставшим, что выплюнул капу, предоставив себе 10 – 20 секунд передышки. Бетербиев же сбавил темп, стал действовать аккуратнее, но все так же бил исключительно по голове. В конце раунда Ярд даже перехватил инициативу и поджал Артура у канатов. Россиянин разозлился и в последние 10 секунд устроил рубку, которая не повлияла на ход боя.

Туманные перспективы

Поединок был похож на хороший спарринг, где один боксер действует с осознанием своего преимущества, а второй просто демонстрирует максимум возможностей. Поэтому отдельные эпизоды выглядели вполне равными. Тем более оба боксера понесли заметный урон: каждый получил по рассечению. В седьмом раунде прессинг Бетербиева снизился, да и пропускал он чаще. Оба боксера уже не стеснялись открытого боя, каждый видел шанс и чувствовал в себе силы нокаутировать соперника.

В восьмом раунде мужчины знатно вымахались, но во второй половине Бетербиев все же отправил Ярда на настил правым оверхендом. Британец рвался продолжить бой, но встал после долгой паузы, и его угловые отказались от продолжения поединка. Бетербиев одержал одну из самых, возможно, непростых побед, пусть и снова добыл ее досрочно. При этом по запискам судей Артур проигрывал бой до остановки.

Британский аспект Бой Артура Бетербиева и Эндрю Ярда Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

— Каждый бой проходит по-разному, — подчеркнул после боя Бетербиев. — Если у меня будет еще один поединок с Ярдом, то я хочу выступить лучше. В нашей весовой категории каждый может бить сильно, в том числе и Энтони. Он молод, у него еще много времени впереди. Надеюсь, у него сложится хорошая карьера. Если честно, я был готов ко всем его ударам, вот почему я продолжал справляться с ним и атаковать дальше. Мы ожидали, что он проведет бой именно так, поэтому я победил.

С победой Бетербиева поздравил бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

— Может быть, бой складывался не так, как Артур планировал, потому что некоторые раунды он проигрывал, — отметил Цзю в беседе с «Известиями». — Но в итоге он все равно победил. Судьи не отдавали преимущество Бетербиеву в момент нокдауна? Он бился не у себя на родине, в таких условиях нужно выигрывать раунды убедительнее. А так бой был довольно близкий, но на протяжении всего этого времени я был спокоен. Чувствовалось, что вот-вот Артур нанесет нокаутирующий удар. Главное — победа. А критиками пускай будет тренерский состав.

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко также отметил тот факт, что бой проходил на родине Ярда.

Британский аспект Артур Бетербиев с чемпионским поясом Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

— Можно быть недовольным какими-то действиями, как складывался поединок, но результат достигнут, — считает эксперт. — В очередной раз есть досрочная победа. Это хороший результат, основное, к чему стремилась и готовилась его команда. Артуру было непросто, боксировал с достаточно хорошим соперником на его территории. Он провел непростой бой, но тем ценнее победа. Сказался ли факт, что поединок был в Великобритании? Все спортсмены большого уровня, и это не должно отвлекать, но это все равно накладывает определенный отпечаток. Зал поддерживает и судейский корпус. Если вспомнить бой Цзю с Хаттоном, который тоже был на территории соперника, судья в ринге был полностью на стороне англичанина: нашему боксеру ничего нельзя, а Хаттону можно все.

Это очень мешает, выбивает из настроя, добавил Алексей Тищенко. Порой сложно перестроиться и поменять рисунок боя, но Артур все равно справился со всеми внешними факторами, смог победить и поставить уверенную точку в бою, заключил эксперт.