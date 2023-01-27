Расставить ударения: почему Бетербиев должен одолеть Энтони Ярда

В ночь с 28 на 29 ноября в Лондоне состоится вечер бокса, в главном поединке которого россиянин Артур Бетербиев встретится с представителем Великобритании Энтони Ярдом. Для Бетербиева этот бой станет вторым, в котором ему придется защищать сразу три пояса — WBC, WBO и IBF — в полутяжелом весе . Мероприятие пройдет на стадионе «Уэмбли», ориентировочное начало схватки — после полуночи по московскому времени. В России общедоступная трансляция боя не планируется.

Кто кого

В прошлом бою, который состоялся в июне 2022-го, Артур уже во втором раунде нокаутировал Джо Смита — младшего, а в декабре 2021-го в девятом финишировал Маркуса Брауна, завоевав титул по версии WBO. Ярд — обязательный претендент как раз на пояс этой организации.

Ударное окончание Энтони Ярд (справа) Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/Steven Paston

Пока болельщики из России продолжают ждать организации супербоя Бетербиева с Биволом, боксерам приходится ограничиваться обязательными претендентами, так как их промоутеры сомневаются, что поединок двух россиян станет успешным в США в плане продаж платных трансляций. Бивол тоже пока не видит Бетербиева ближайшей целью — в команде Дмитрия заявляли, что его следующий бой пройдет весной против Джошуа Буатси или Каллума Смита.

Для Бетербиева матч с Ярдом станет уже седьмым, который он проводит в ранге чемпиона хотя бы одной престижной организации. Пояс IBF Артур надел на талию после поединка с Энрико Келлингом, а чемпионом WBC стал благодаря победе над Александром Гвоздиком. Все 18 встреч в профессиональной карьере россиянин с канадским паспортом закончил досрочно, а последние шесть его боев не заходили дальше 10-го раунда.

Энтони Ярд уже проводил яркий и запоминающийся матч против российского боксера. В августе 2019-го он уступил Сергею Ковалеву нокаутом в 11-м раунде и провалил попытку взять пояс WBO в полутяжелом весе. Всего у британца два поражения в профи: второе он потерпел в конце 2020-го, когда раздельным решением судей уступил Линдону Артуру. Правда, спустя год Ярд взял реванш и нокаутировал Артура уже в четвертом раунде. Всего у Энтони 23 победы, и лишь одна из них дошла до решения судей — второй бой в профессионалах против латвийца Станиславса Макаренко.

Ударное окончание Артур Бетербиев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Бетербиев на 6,5 года старше Ярда: россиянину 21 января исполнилось 38 лет, а Энтони в августе отметит 32. Британец начал любительскую карьеру в 18 лет, но продлилась она недолго. Ярд выиграл 12 боев, 11 из них — досрочно, чем привлек внимание промоутера Фрэнка Уоррена. Бетербиев провел первый бой по любителям в 20, зато на его счету более 100 поединков, золото ЧМ и двух чемпионатов Европы, а также участие в Олимпийских играх – 2012, где он уступил Александру Усику.

Бетербиев и Ярд совсем незначительно отличаются в габаритах. Согласно данным BoxRec, россиянин на 1 см ниже (182 против 183) и имеет двухсантиметровое преимущество в размахе рук (185 против 183).

Ринг покажет

К бою россиянин подходит без громких заявлений. Он относится к сопернику с уважением, а вот Ярд активировал легкий трэш-ток в адрес Артура. «Стилистически мой бой с Бетербиевым — это самый настоящий блокбастер. Кто-то точно упадет в нокаут. В ринг выйдут два боксера с приличным процентом досрочных побед. Два бойца, которые могут ударить. Не забывайте, что Артур уже падал раньше. Его затягивали в глубокие воды, и он всего лишь человек», — говорил Ярд в интервью BoxingScene.

Ударное окончание Артур Бетербиев Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Артур на такие высказывания реагирует сдержанно.

— Каждый может говорить что хочет. Это не запрещено. Есть такая фраза, ее часто используют: ринг покажет. Зачем что-то говорить, если можно просто выйти и показать свою работу? Если Ярду так нравится, если ему помогают такие высказывания морально подготовиться к бою, пусть говорит. Мы тоже готовимся, пусть и без лишних слов. У нас свои методы, — приводит слова Бетербиева Федерация бокса России.

Букмекеры считают безусловным фаворитом россиянина — его победа любым способом идет за смешной коэффициент 1,1. Ярда можно забрать за 6,8. Аналитики считают более вероятным, что бой закончится досрочно, а победа Бетербиева по очкам оценивается гигантским кэфом 7,5. Если британец нокаутирует Артура, сыграет ставка с коэффициентом 11.

Вероятно, в британца настолько не верят и из-за его досрочного поражения Ковалеву, и потому что процент финишей Бетербиева на порядок выше. Даже сам Сергей, отношения которого с Артуром сложно назвать дружескими, заявил, что Ярд — не соперник Бетербиеву, с которым Ковалев проводил поединок по любителям.

— Я думаю, Артур прикончит его в середине боя. Мне тоже интересно посмотреть их бой в этот уикенд. Но, по моему мнению, Артур очень силен от природы, и психологически у него очень-очень большой бэкграунд . Олимпиада, чемпионат мира — у него большой опыт, и психологически он превосходит Энтони Ярда, — сказал Ковалев в интервью YouTube-каналу RingIQ TV.

Ударное окончание Артур Бетербиев (слева) в поединке с Адамом Дайнесом Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

Фаворитом Бетербиева считает и Дмитрий Бивол.

— Это хороший бой, — приводит слова Бивола YouTube-канал iFL TV. — Ярд выглядит мощным, но, конечно, у Бетербиева намного больше опыта в любителях и он хорош в профессионалах. Артур — фаворит . Приеду ли в Англию, чтобы посмотреть бой? Думаю, я буду занят в тот момент.

Бой между Бетербиевым и Энтони Ярдом состоится 28 января 2023 года в Лондоне. Изначально бой ожидался в столице Великобритании 29 октября.