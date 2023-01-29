Песков объяснил засекречивание данных о ситуации в экономике России

Те, кто занимается разработкой экономической политики РФ, имеют доступ ко всем нужным им данным, для более широкого круга часть информации недоступна по причине гибридной войны западных стран против РФ, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 января.

«Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее», — цитирует Пескова газета The Financial Times.

Издание подчеркивает, что в кругах власти России якобы обсуждается, надо ли рассекречивать больше данных о ситуации в российской экономике.

27 января глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о том, что формирование многополярного мира — процесс объективный и неостановимый, поэтому гибридные войны, которые развязывают страны Запада, не смогут остановить развитие новых центров экономической и политической сил.

15 января российский лидер Владимир Путин указал на стабильность в экономике РФ. К этому выводу он пришел, опираясь на макроэкономические показатели. Глава государства также отметил, что экономика России оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

Кроме того, 23 ноября 2022 года премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что экономическая сфера в России продолжает адаптироваться к текущим вызовам, она показывает устойчивость к целому ряду рисков.

В конце сентября Путин заявил, что подлинными причинами гибридной войны против России являются алчность Запада и его желание сохранить свою власть в мире.