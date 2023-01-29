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Песков объяснил засекречивание данных о ситуации в экономике России

Песков объяснил ограничение доступа к экономической статистике гибридной войной против РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Те, кто занимается разработкой экономической политики РФ, имеют доступ ко всем нужным им данным, для более широкого круга часть информации недоступна по причине гибридной войны западных стран против РФ, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 января.

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«Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее», — цитирует Пескова газета The Financial Times.

Издание подчеркивает, что в кругах власти России якобы обсуждается, надо ли рассекречивать больше данных о ситуации в российской экономике.

27 января глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о том, что формирование многополярного мира — процесс объективный и неостановимый, поэтому гибридные войны, которые развязывают страны Запада, не смогут остановить развитие новых центров экономической и политической сил.

15 января российский лидер Владимир Путин указал на стабильность в экономике РФ. К этому выводу он пришел, опираясь на макроэкономические показатели. Глава государства также отметил, что экономика России оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

Кроме того, 23 ноября 2022 года премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что экономическая сфера в России продолжает адаптироваться к текущим вызовам, она показывает устойчивость к целому ряду рисков.

В конце сентября Путин заявил, что подлинными причинами гибридной войны против России являются алчность Запада и его желание сохранить свою власть в мире.

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