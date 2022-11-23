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Мишустин указал на устойчивость российской экономики

Мишустин: экономика России показывает устойчивость к целому ряду рисков
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Экономика России продолжает адаптироваться к текущим вызовам, она показывает устойчивость к целому ряду рисков, заявил 23 ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в координационном центре правительства.

«Во многом это стало результатом выполнения поручений президента [Владимира Путина] и тех мер, которые мы разработали и включили в план первоочередных действий по обеспечению развития в условиях внешнего санкционного давления», — отметил премьер.

Он подчеркнул, что некоторые замедления динамики в текущих условиях неизбежны. По его словам, экономике необходимо время, чтобы перестроиться. Кроме того, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) на сегодняшний показывают позитивную динамику.

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«Многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные — МВФ [Международный валютный фонд], Всемирный банк, ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — отметил Мишустин.

По его словам, инфляция в России к середине ноября в годовом выражении снизилась до 12,4%, в то время как во многих европейских странах она выше.

«Замедляется инфляция, это результат последовательных действий и решений президента, Банка России и правительства. На 14 ноября она снизилась до 12,4% в годовом выражении», — подчеркнул он.

Между тем премьер добавил, что страна должна быть готова к возможным изменениям на рынке труда, связанным со структурной перестройкой экономики.

«Нам нужно быть готовыми к возможным изменениям на рынке труда, которые связаны с такой структурной перестройкой экономики. По многим направлениям сейчас наблюдается дефицит кадров», — указал Мишустин. При этом он отметил, что уровень безработицы в стране также остается на низких значениях — менее 4%.

8 ноября Путин заявил, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. Глава государства со ссылкой на экспертов и правительство сообщил, что тенденция к снижению инфляции является устойчивой.

1 ноября Мишустин подчеркнул, что несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

11 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

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