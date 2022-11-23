Мишустин указал на устойчивость российской экономики

Экономика России продолжает адаптироваться к текущим вызовам, она показывает устойчивость к целому ряду рисков, заявил 23 ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в координационном центре правительства.

«Во многом это стало результатом выполнения поручений президента [Владимира Путина] и тех мер, которые мы разработали и включили в план первоочередных действий по обеспечению развития в условиях внешнего санкционного давления», — отметил премьер.

Он подчеркнул, что некоторые замедления динамики в текущих условиях неизбежны. По его словам, экономике необходимо время, чтобы перестроиться. Кроме того, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) на сегодняшний показывают позитивную динамику.

«Многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные — МВФ [Международный валютный фонд], Всемирный банк, ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — отметил Мишустин.

По его словам, инфляция в России к середине ноября в годовом выражении снизилась до 12,4%, в то время как во многих европейских странах она выше.

«Замедляется инфляция, это результат последовательных действий и решений президента, Банка России и правительства. На 14 ноября она снизилась до 12,4% в годовом выражении», — подчеркнул он.

Между тем премьер добавил, что страна должна быть готова к возможным изменениям на рынке труда, связанным со структурной перестройкой экономики.

«Нам нужно быть готовыми к возможным изменениям на рынке труда, которые связаны с такой структурной перестройкой экономики. По многим направлениям сейчас наблюдается дефицит кадров», — указал Мишустин. При этом он отметил, что уровень безработицы в стране также остается на низких значениях — менее 4%.

8 ноября Путин заявил, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. Глава государства со ссылкой на экспертов и правительство сообщил, что тенденция к снижению инфляции является устойчивой.

1 ноября Мишустин подчеркнул, что несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

11 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.