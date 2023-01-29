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Президент Аргентины и канцлер ФРГ обсудили сотрудничество по энергетике

Президент Аргентины Фернандес и канцлер Германии Шольц обсудили сотрудничество в энергетической сфере
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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече в Буэнос-Айресе обсудили перспективы сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ), лития и зеленого водорода.

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«Мы говорили о газе, <...> о наших месторождениях лития и о нашем производстве зеленого водорода», — сказал аргентинский лидер по итогам встречи.

Он отметил, что его государство планирует стать надежным энергетическим поставщиком, дополняет «Газета.Ru».

Сообщается, что Шольц проявил заинтересованность в партнерстве с Аргентиной по СПГ и обратил внимание на перспективы проектов в сфере солнечной энергетики.

Как высказался Фернандес, одна из целей, по которой еще нет договоренности, — «протекционизм стран Европы», который создает трудности в поставках сельхозпродукции из Южной Америки.

17 января Шольц заявил о том, что Германия сможет запастись необходимым объемом природного газа к 2024 году. Глава правительства заверил, что ситуация с дефицитом газа в Германии больше не повторится благодаря увеличению импорта СПГ.

16 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что ФРГ нужно продолжать экономить энергию, чтобы подготовиться к весне и лету. Он сказал, в начале декабря 2022 года граждане страны каждый день потребляли 1% от накопленных запасов газа. На данный момент немецкие газохранилища заполнены на 90,4%.

14 января в Германии сообщили, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. Газета DWN отметила, что после отказа Европы от импорта российских энергоносителей ей приходится закупать СПГ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего обходится им гораздо дороже, нежели трубный.

Днем ранее глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

Западные государства решили снизить зависимость от энергоресурсов РФ на фоне российской специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Однако в итоге в Европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.

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