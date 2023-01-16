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В ФРГ призвали продолжать экономить энергию для сохранения резервов газа

Министр экономики ФРГ Хабек призвал продолжать экономить энергию, чтобы сберечь резервы газа
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Фото: Global Look Press/Michael Sohn
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Германии необходимо продолжать экономить энергию, чтобы подготовиться к весне и лету. Об этом завил министр экономики ФРГ Роберт Хабек на конференции газеты Handelsblat, прошедшей 16 январе в Берлине.

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«Этой зимой мы не допустим, чтобы хранилища опустели, но нужно подготовиться к весне и лету. Именно поэтому не могу в очередной раз не выступить с призывом сокращать энергопотребление», — сообщил министр, добавив, что сейчас в стране хорошие запасы газа.

По словам Хабека, в начале декабря, когда температура опускалась ниже нуля градусов, граждане страны ежедневно потребляли 1% от накопленных запасов газа. В настоящий же момент газохранилища ФРГ заполнены на 90,4%.

Такая динамика позволяет рассчитывать на заполненные газохранилища в следующем году, резюмировал министр.

Еще в декабре 2022 года Bloomberg сообщил, что отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

13 января глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

До этого, 9 января, финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов предположил, что похолодание может спровоцировать рост цен на газ в Европе. Он также связал снижение стоимости голубого топлива осенью 2022 года с заполнением хранилищ и аномально теплой погодой.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.

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