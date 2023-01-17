Шольц уверен, что ФРГ запасется необходимым объемом газа к 2024 году

Германия сможет запастись необходимым объемом природного газа к 2024 году. Об этом 17 января заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы показали, что можем реагировать на очень сложную ситуацию. Никто реально не ожидал, что мы легко переживем ситуацию с полной остановкой поставок российского газа в Германию и Европу», — заявил он агентству Bloomberg.

Глава правительства заверил, что ситуация с дефицитом газа в Германии больше не повторится благодаря увеличению импорта сжиженного природного газа (СПГ).

«Я уверен, что мы сможем справиться с ситуацией снова. Потому что мы последовательно наращиваем наши возможности по импорту газа через северные германские порты. Это не остановится. Мы нарастим мощности, которые дадут нам шанс получать столько газа, сколько мы получали, и импортировать газ без импорта из России», — добавил Шольц.

Днем ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германии необходимо продолжать экономить энергию, чтобы подготовиться к весне и лету. По его словам, в начале декабря граждане страны ежедневно потребляли 1% от накопленных запасов газа. В настоящий же момент газохранилища ФРГ заполнены на 90,4%.

До этого, 14 января, в Германии заявили о том, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. Газета DWN отмечает, что после того, как Европа перестала импортировать у России энергоносители, она вынуждена закупать СПГ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего обходится им гораздо дороже, нежели трубный.

13 января глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

До этого, 9 января, финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов предположил, что похолодание может спровоцировать рост цен на газ в Европе. Он также связал снижение стоимости голубого топлива осенью 2022 года с заполнением хранилищ и аномально теплой погодой.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.