Врач назвал предельно допустимое количество чашек кофе в день

Предельно допустимый объем кофе в день для взрослого человека — не более 400 мг кофеина, то есть не более трех чашек. Об этом рассказал врач-генетик клиник «Атлас» Александр Резник в субботу, 28 января.

Специалист указал, что точное количество зависит от скорости метаболизма кофеина, которая в большей степени определена генетически. Кроме того, важны вид и качество кофе.

«Важно выбирать фильтрованный кофе, поскольку нефильтрованный (сваренный в турке или другим образом) содержит кофестол и кахвеол, которые повышают уровень «плохого» холестерина и могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Фильтрованный кофе при соблюдении нормы для организма полезен», — предупредил он в беседе с «Прайм».

По его словам, кофеин является сильным стимулятором, и для большинства людей условная четвертая чашка кофе будет лишней. Врач напомнил, что кофеин тонизирует за счет использования резервных ресурсов организма, что может вместо бодрящего эффекта привести к еще большему утомлению.

Резник рассказал, что из-за индивидуальных генетических особенностей, люди с высоким метаболизмом могут пить больше кофе без вреда для организма, так как у них кофеин будет перерабатываться быстрее.

"Люди с такими вариантами генов могут позволить себе 500-600 мг кофеина в день без каких-либо последствий. При медленном метаболизме можно употреблять только 50 мг кофеина в сутки, иначе может появиться бессонница, головная боль, нервозность и раздражительность»,— объяснил врач.

Определить свои уровень метаболизма можно наблюдением за реакцией организма на кофе или с помощью генетического теста.

18 января терапевт и диетолог медцентра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, как употреблять кофе без вреда для организма. Она также указала на то, что нормой в день является не более 400 мг кофеина, что эквивалентно четырем чашкам в сутки.

Ранее, 16 января врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева рассказала, что употребление некоторых кофейных коктейлей может навредить печени. По ее словам, кофе может благотворно влиять на печень, но коктейли, в которых он сочетается с алкоголем, принесут только вред.

В декабре нутрициолог Дарья Русакова рассказала о последствиях злоупотребления бодрящим напитком, в результате которого появляется бессонница и увеличивается вес.