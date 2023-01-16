Врач предостерегла от употребления кофейных коктейлей

Врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева рассказала, что употребление некоторых кофейных коктейлей может навредить печени.

В интервью радио Sputnik в воскресенье, 15 января, специалист отметила, что кофе может благотворно влиять на печень, но коктейли, в которых он сочетается с алкоголем, принесут только вред.

Врач объяснила, что кофе защищает печень от вредных воздействий, но если добавлять его в алкоголь и часто пить такой напиток, это может привести к развитию токсического гепатита.

«И чем крепче алкоголь, который вы добавляете в кофе, тем более сильным будет токсическое воздействие на печень», — предупредила Сычева.

По ее словам, сладкие кофейные коктейли, например, кофе с ликером, могут приводить к развитию жирового гепатоза, то есть, отложению жира в клетках печени. Врач напомнила, что сладкий вкус в большей степени формирует зависимость, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 15 января к. м. н., гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в беседе с RT рассказала о влиянии пакетированных соков на здоровье. По ее словам, они достаточно концентрированные — например, на стакан свежего сока из яблок потребуется около пяти штук этих фруктов, а это — огромное количество простых сахаров и фруктозы. Это влияет на желудок, зубы, стимулирует выброс инсулина.

В составе готовых соков содержатся консерванты, являющиеся агрессивными для организма, пишет Life.ru. В качестве альтернативы можно выбрать морсы или компоты, отмечает телеканал «Звезда».

13 января врач-диетолог, спортивный врач Ольга Перевалова рассказала, кого начинает клонить в сон после кофе. По ее словам, за реакцию организма человека на кофе отвечает определенный ген. Если он активен, то и напиток, и содержащиеся в нем вещества усвоятся быстро, если не активен — лучше ограничиться одной чашкой и выпить ее до середины дня. В противном случае можно заработать бессонницу и гипертонию, отмечает телеканал «360».

Есть также люди, которых от кофе начинает клонить в сон. Дело в том, что в кофе содержится теобромин. Люди с повышенной чувствительностью к этому алкалоиду после употребления напитка могут захотеть спать. Это тоже является генетической особенностью. В растворимом кофе больше теобромина, из-за чего и появляется сонливость. Натуральный свежесваренный кофе будет оказывать более выраженный бодрящий эффект.

В декабре 2022 года врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что слишком горячие напитки могут стать причиной развития онкологии. По ее словам, употребление напитков может обжигающей температуры может привести к травмированию слизистой и раку пищевода.