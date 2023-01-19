Терапевт посоветовала пить не более четырех чашек кофе в день

Терапевт и диетолог медцентра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова 18 января рассказала, как употреблять кофе без вреда для организма.

В беседе с Life.ru специалист отметила, что этот напиток не навредит организму, если знать меру в его употреблении. Тихомирова указала на то, что нормой в день является не более 400 мг кофеина, что эквивалентно четырем чашкам в сутки.

Врач уточнила, что это правило не распространяется на людей с повышенной чувствительностью к кофеину, отмечает телеканал «360». У таких людей, по словам специалиста, при употреблении кофеина и кофеинсодержащих продуктов может возникнуть учащение сердцебиения, бессонница. Как правило, они знают о своей реакции на кофе, потому пьют его редко или вовсе не пьют.

Накануне доктор-натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова рассказала «Газете.Ru», кому нельзя пить заменители кофе. По ее словам, пить цикорий не стоит детям до трех лет, людям, имеющим варикозное расширение вен, астму, патологии желчного пузыря и геморрой. Гуарана противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также людям с артритом и хронической депрессии, а также детям до пяти лет.

Желудевый кофе и ячменный напиток также имеют противопоказания. Первый не рекомендуется людям с целиакией, второй — беременным и кормящим женщинам, пишет RT.

16 января врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева рассказала, что употребление некоторых кофейных коктейлей может навредить печени. По ее словам, кофе может благотворно влиять на печень, но коктейли, в которых он сочетается с алкоголем, принесут только вред.

Днем ранее новый владелец финской компании по производству кафе Paulig в России рассказал, что в течение года россияне потребляют в среднем 1,2 кг кофе. Это в 10 раз меньше, чем, например, в Финляндии с годовым объемом потребления кофе 12 кг на человека, пишет НСН.

Осенью 2021 года основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников рассказал, что кофе лучше всего хранится в виде зерна. Отметил он важность герметичности емкости, в которой содержится продукт. По словам Стрельникова, это важно, чтобы не допустить окисления зерен напитка и их порчу, сообщает телеканал «Звезда». Идеально подойдет закрытая пачка или плотно закупоренная стеклянная банка.