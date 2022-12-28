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Врач объяснила появление бессонницы и набора веса из-за чрезмерного употребления кофе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Перевозбуждение от чрезмерного употребления кофе — многим известный эффект. О последствиях злоупотребления бодрящим напитком, в результате которого появляется бессонница и увеличивается вес, 27 декабря рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

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«Человек, который злоупотребляет кофе, меньше спит. Он перевозбуждает нервную систему. Если человек мало спит, он, как правило, много ест. Таким людям для подзарядки энергии требуется больше пищи. Это приводит к набору избыточной массы тела, поэтому сон очень важен», — пояснила она в беседе с «Москва 24».

Русакова напомнила, что нормой потребления кофе в сутки без вреда для здоровья считаются 2–3 чашки. В таком объеме напитка количества кофеина достаточно для стимулирования нервной системы без губительных последствий.

Эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко 22 декабря рассказала, что употребление сладких напитков ночью может привести к задержке жидкости в организме. Не следует пить кофе и зеленый чай ночью, так как они снижают уровень дофамина и других гормонов, отвечающих за спокойствие.

В качестве альтернативы Лазуренко посоветовала по ночам пить травяные сборы и теплую воду.

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