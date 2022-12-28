Врач объяснила появление бессонницы и набора веса из-за чрезмерного употребления кофе

Перевозбуждение от чрезмерного употребления кофе — многим известный эффект. О последствиях злоупотребления бодрящим напитком, в результате которого появляется бессонница и увеличивается вес, 27 декабря рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

«Человек, который злоупотребляет кофе, меньше спит. Он перевозбуждает нервную систему. Если человек мало спит, он, как правило, много ест. Таким людям для подзарядки энергии требуется больше пищи. Это приводит к набору избыточной массы тела, поэтому сон очень важен», — пояснила она в беседе с «Москва 24».

Русакова напомнила, что нормой потребления кофе в сутки без вреда для здоровья считаются 2–3 чашки. В таком объеме напитка количества кофеина достаточно для стимулирования нервной системы без губительных последствий.

Эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко 22 декабря рассказала, что употребление сладких напитков ночью может привести к задержке жидкости в организме. Не следует пить кофе и зеленый чай ночью, так как они снижают уровень дофамина и других гормонов, отвечающих за спокойствие.

В качестве альтернативы Лазуренко посоветовала по ночам пить травяные сборы и теплую воду.