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Politico заявил о попытках подтолкнуть Пентагон к отправке истребителей на Украину

Politico: военные чиновники подталкивают Пентагон к поставке Киеву истребителей F-16
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Фото: Commons.wikimedia.org/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś
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Американские военные чиновники подталкивают Пентагон одобрить поставку истребителей F-16 на Украину. Об этом со ссылкой на анонимные знакомые с ситуацией источники пишет Politico 28 января.

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Вашингтон в первую очередь рассматривает артиллерию, бронетехнику и наземные системы противовоздушной обороны для поставок Киеву, так как они нужны в первую очередь для защиты. Однако украинская сторона готовится весной начать новое наступление, поэтому обсуждение насчет поставок истребителей набирает обороты.

«Я не думаю, что мы против», — сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны на условиях анонимности.

Он также подчеркнул, что окончательного решения не принято, однако из-за недавнего одобрения поставок танков для СВО, которые раньше были под запретом для экспорта, Киев мыслит оптимистично и о самолетах.

За день до этого представитель командования военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что украинские власти желают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Как уточняет испанская газета El País, Киев хочет получить американские самолеты F-16. Возможная отправка боевых самолетов на Украину вызывает озабоченность в Западной Европе, также заявил Игнат.

25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что «мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Также советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что, если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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