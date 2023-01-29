Россиянам напомнили о росте пособий и соцвыплат в феврале

С 1 февраля повышаются более 40 пособий, выплат и компенсаций. Об этом напомнила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в субботу, 28 января.

В следующем месяце отмечается повышение пособий, которые не привязаны к МРОТ и не были проиндексированы в январе.

Отмечается, что сюда входят пособия по беременности и родам, суммой до 859,08 рублей, единовременном пособии при рождении ребенка — 22909 рублей, пособии беременной жене военнослужащего по призыву — до 36278 рублей, ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет — размер увеличится до 8591 рублей и пособии для жен военнослужащих по призыву — до 15548 рублей.

Эксперт заметила в беседе с «Прайм», что сумма материнского капитала при рождении первенца увеличится на 62,5 тыс. рублей и на 82,5 тыс. рублей — при рождении второго и последующих детей.

Она напомнила, что также ожидается ежегодная индексация пенсий.

«Следующее повышение социальных выплат ожидается в апреле 2023 года (увеличение социальной пенсии на 3,3%) и перерасчет страховой части пенсии инвалидов (в августе 2023 года)», — указала эксперт.

Ранее, 19 января, Минфин РФ сообщил, что на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля будет направлено более 150 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, куда в том числе входят пособия по уходу за ребенком, страховые выплаты, а также пособия инвалидам, ветеранам и чернобыльцам.

До этого, 11 января, Путин на совещании с членами правительства указал, что рост реальных зарплат людей и снижение бедности находятся среди приоритетов властей России. Президент отметил, что нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства, прежде всего семей с детьми.

19 декабря 2022 года глава государства также подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Как сообщалось, закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Также 12 декабря Путин дал поручение кабинету министров увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года до их фактического темпа роста. Он также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.