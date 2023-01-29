Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР назвала обещание США предоставить танки Украине преступлением против человечности
Мир
Военный аналитик рассказал о пребывании в рядах ВСУ наемников из 50 государств
Мир
Politico заявил о попытках подтолкнуть Пентагон к отправке истребителей на Украину
Мир
Глава военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфронтации с РФ
Мир
Канцлер ФРГ заявил о необходимости развивать многополярный мир
Происшествия
Во Владивостоке водитель BMW обстрелял микроавтобус
Происшествия
ВФУ обстреляли ДНР 31 раз за прошедшие сутки
Мир
Зеленский потребовал у Запада жизненно необходимые Украине ракеты ATACMS
Мир
Трамп назвал Байдена приведшим человечество ко грани Третьей мировой войны лидером
Общество
Синоптики пообещали умеренный снег местами в столичном регионе 29 января
Мир
Памятник Пушкину решили демонтировать в Полтавской области
Общество
Пушков указал на неудержимое стремление Запада «сцепиться с Россией»

Россиянам напомнили о росте пособий и соцвыплат в феврале

Доцент Лебединская: в феврале повысят более 40 пособий, выплат и компенсаций
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 февраля повышаются более 40 пособий, выплат и компенсаций. Об этом напомнила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в субботу, 28 января.

В следующем месяце отмечается повышение пособий, которые не привязаны к МРОТ и не были проиндексированы в январе.

Надбавка за статус: кого коснется повышение пенсий в феврале 2023 года
На сколько вырастут пенсии и другие социальные выплаты российским льготникам

Отмечается, что сюда входят пособия по беременности и родам, суммой до 859,08 рублей, единовременном пособии при рождении ребенка — 22909 рублей, пособии беременной жене военнослужащего по призыву — до 36278 рублей, ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет — размер увеличится до 8591 рублей и пособии для жен военнослужащих по призыву — до 15548 рублей.

Эксперт заметила в беседе с «Прайм», что сумма материнского капитала при рождении первенца увеличится на 62,5 тыс. рублей и на 82,5 тыс. рублей — при рождении второго и последующих детей.

Она напомнила, что также ожидается ежегодная индексация пенсий.

«Следующее повышение социальных выплат ожидается в апреле 2023 года (увеличение социальной пенсии на 3,3%) и перерасчет страховой части пенсии инвалидов (в августе 2023 года)», — указала эксперт.

Ранее, 19 января, Минфин РФ сообщил, что на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля будет направлено более 150 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, куда в том числе входят пособия по уходу за ребенком, страховые выплаты, а также пособия инвалидам, ветеранам и чернобыльцам.

До этого, 11 января, Путин на совещании с членами правительства указал, что рост реальных зарплат людей и снижение бедности находятся среди приоритетов властей России. Президент отметил, что нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства, прежде всего семей с детьми.

19 декабря 2022 года глава государства также подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Как сообщалось, закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Также 12 декабря Путин дал поручение кабинету министров увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года до их фактического темпа роста. Он также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023