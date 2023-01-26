На сколько увеличатся выплаты и пособия в России с 1 февраля. Графика

С 1 февраля 2023 года в России произойдет ежегодная индексация ряда социальных выплат и пособий. Они будут увеличены вместе с повышением минимального размера оплаты труда, на основе которого и рассчитываются выплаты.

В частности, индексация коснется размеров маткапитала. Так, размер капитала на первого ребенка вырастет на 65 тыс. рублей — до 589 500 рублей. За второго ребенка выплачивают 189 500 рублей, размер маткапитала был увеличен на 20 900 рублей.

Если маткапитал за первого ребенка не был выплачен, семья получит до 779 000 рублей, что на 86 000 рублей больше, чем ранее.

Увеличатся и пособия по уходу за ребенком. Единовременная выплата вырастет на 2538 рублей, до 23 011 рублей. А каждый месяц до достижения ребенком возраста полутора лет новоиспеченная мать будет получать пособие в минимальном размере 8630 рублей, что на 952 рубля больше, чем ранее. Максимальный размер не может превышать 33 281 рубль, или 40% заработка в расчетном периоде. В регионах РФ могут также действовать надбавки.

Ежемесячное пособие получают все матери вне зависимости от трудоустройства.

Оплата больничного листа по беременности и родам также вырастет. Так, 140 дней больничного будут оплачены в размере от 74 757 до 383 179 рублей, за 156 дней полагается от 83 300 до 426 970 рублей, а 194 дня оплачиваются в размере от 103 592 до 530 976 рублей. Таким образом, максимальный размер выплаты в месяц — 83 204 рубля в месяц.

Другим важным изменением социальных выплат является индексация пенсий. Пенсии неработающим пенсионерам будут повышены на 8,6%, а выплаты ушедшим с работы не позднее октября 2022 года проиндексированы на 4,8%. Размер страховой пенсии будет составлять от 7567, до 21 862 рублей, а социальная пенсия устанавливается в размере до 12 562 рублей.

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, инвалидам и пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы ждет повышение до 15%.

В свою очередь Герои СССР и России, а также полные кавалеры ордена Славы будут получать 83 500 рублей. Для Героев Труда выплата составит 61 500 рублей.

Индексация затронет и выплаты в случае производственной травмы или профессионального заболевания. Максимальный размер такой матпомощи составит 131 172 рубля. Ежемесячная выплата в таком случае будет достигать 101 288 рублей.

Наконец, на 11,9% вырастет пособие, выплачиваемое на погребение умершего.