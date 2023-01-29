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Пушков указал на неудержимое стремление Запада «сцепиться с Россией»

Пушков поговоркой прокомментировал слова Бербок о войне с РФ

Сенатор Пушков ответил на слова Бербок о войне с Россией поговоркой про ум и язык
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Kira Hofmann
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Сенатор Алексей Пушков в ответ на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о войне против России заявил, «что у одних на уме, у нее — на языке». Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале в субботу, 28 января.

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«Бербок сказала то, что хотела сказать. Оправдания ничего не меняют. Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке», — написал он.

На заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

В ответ на заявление Бербок, МИД Германии 26 января сообщило, что поддержка Украины не делает ФРГ стороной конфликта.

27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

28 января глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Крупалла потребовал отправить в отставку главу МИД ФРГ Бербок после слов о войне ЕС против России. По ее словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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