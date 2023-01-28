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В ЛНР предупредили о последствиях молчания Запада после удара ВСУ по Новоайдару

Врио главы ЛНР Пасечник: Запад ощутит последствия в связи с молчанием после удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Молчаливое одобрение Западом удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по больнице в городе Новоайдар Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате которого погибли люди, будет иметь тяжелые последствия для всего мира. Об этом заявил 28 января врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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«Молчаливое одобрение Западом наплевательского отношения украинского режима к фундаментальным основам гуманитарного права поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжелые последствия для всего мирового сообщества», — указал Пасечник в своем Telegram-канале.

Врио главы ЛНР также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым.

В свою очередь первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее в субботу подчеркнул, что к гибели мирных граждан в Новойдаре напрямую причастны США. Он отметил, что удар боевиков ВСУ по больнице в городе в ЛНР является чудовищным военным преступлением.

28 января в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

В больнице Новоайдара многие месяцы гражданские и военные медики оказывали медицинскую помощь местному населению и военнослужащим. Как заявил бывший посол республики Родион Мирошник, из больницы проведена эвакуация, в настоящий момент идет разбор завалов.

На кадрах, сделанных изнутри здания, видны груды камней и железа. Некоторые конструкции здания оказались полностью разрушенными.

В этот же день украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Как заявил представитель экстренных служб Херсонской области, ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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