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В Польше назвали причиной плачевного состояния Украины ее манию величия

Экс-глава МИД Польши Сикорский: причиной плачевного состояния Украины является ее мания величия и коррупция
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Фото: Global Look Press/Leszek Szymański
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Коррупция и мания величия довели Украину до того плачевного состояния, в котором она сейчас находится. Об этом 28 января заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Krytyka Polityczna.

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Польский политик отметил, что украинские элиты скрывали свою коррумпированность и теряли время, отвлекая внимание рассказами о большой игре с США, Россией, Китаем и Европой.

Бывший министр иностранных дел указал, что после выхода из СССР Украина находилась в лучшем состоянии, чем Польша, имела плодородные земли, АЭС и развитую авиапромышленность. А к началу спецоперации РФ по защите Донбасса ее ВВП был уже в четыре раза меньше польского.

Сейчас украинцам приходится дорого расплачиваться за действия нынешней власти, резюмировал Сикорский.

26 января американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что правительство в Киеве является одним из худших в мире из-за сильной коррумпированности, что очень печально для народа Украины. Он также добавил, что сельскохозяйственные наделы Украины намного плодороднее американских и являются житницей Европы.

Тогда же общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину «страной непуганой коррупции». Он отметил, что в последнее время финансовые преступления стали еще более процветающими в стране, в связи с чем в последнее время на Украине произошли серьезные кадровые перестановки.

25 января публицист Мэттью Пэррис в статье на сайте британского журнала The Spectator заметил, что Украина после завершения боевых действий останется коррумпированной и бедной страной. Украина очень густонаселена, очень бедна и очень далека от модели современного, либерального, демократического западного государства, заявил Пэррис.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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