Посол Израиля в Германии заявил о закулисной помощи страны Киеву

Израиль не выставляет свою помощь Киеву напоказ, но при этом поддерживает киевские власти больше, чем об этом знает общественность. Об этом заявил 28 января израильский посол в Германии Рон Просор.

«Мы помогаем, пусть и за кулисами, но гораздо больше, чем известно», — заявил дипломат в интервью редакционной группе Funke.

При этом посол не стал приводить никаких существенных подробностей.

Просор также назвал причины, в связи с которыми Израиль занимает сдержанную позицию по Украине, — это присутствие российских военных в Сирии и большое количество евреев, которые проживают в РФ.

Ранее, 17 января, газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и израильских чиновников сообщила, что Вашингтон и Тель-Авив достигли соглашения о поставке на Украину около 300 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории Израиля.

13 января стало известно, что власти Израиля остановят выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам. По данным издания Haaretz, в общей сложности почти 24 тыс. беженцев получили хотя бы один ежемесячный платеж указанного гранта с начала СВО.

В середине декабря посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что правительство осознает тяжесть ситуации, в которой оказалась Украина, но не готово поставлять ей вооружение из-за рисков для собственного государства.

В конце ноября украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи. 28 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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