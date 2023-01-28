Реклама
Прямой эфир
Мир
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
Мир
Шольц пообещал взвешивать все шаги по Украине для безопасности немцев
Экономика
Экономист Григорьев допустил рост курсов доллара и евро в феврале на 5%
Мир
Посол Израиля в Германии заявил о закулисной помощи страны Киеву
Спорт
Белорусская теннисистка Соболенко выиграла финал Australian Open
Спорт
Глава МОК не исключил участия россиян в ОИ-2024 под нейтральным флагом
Происшествия
На станции «Каширская» в Москве произошел пожар
Мир
Живущие на Украине венгры рассказали о новой волне мобилизации
Мир
В Иерусалиме произошло новое нападение с оружием на людей
Мир
В Израиле 42 человека задержаны после теракта в Восточном Иерусалиме
Мир
Москва перефокусировла диалог по антитеррору с США на Азию и Африку
Мир
В ВВС Украины заявили о желании получить от Запада 24 истребителя
Сюжет:

Посол Израиля в Германии заявил о закулисной помощи страны Киеву

Посол Израиля в Германии Просор заявил, что Израиль оказывает помощь Киеву закулисно
0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Rui
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль не выставляет свою помощь Киеву напоказ, но при этом поддерживает киевские власти больше, чем об этом знает общественность. Об этом заявил 28 января израильский посол в Германии Рон Просор.

Обещай оружие: Израиль может начать военные поставки Украине
Как изменится политика еврейского государства после ноябрьских выборов в кнессет

«Мы помогаем, пусть и за кулисами, но гораздо больше, чем известно», — заявил дипломат в интервью редакционной группе Funke.

При этом посол не стал приводить никаких существенных подробностей.

Просор также назвал причины, в связи с которыми Израиль занимает сдержанную позицию по Украине, — это присутствие российских военных в Сирии и большое количество евреев, которые проживают в РФ.

Ранее, 17 января, газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и израильских чиновников сообщила, что Вашингтон и Тель-Авив достигли соглашения о поставке на Украину около 300 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории Израиля.

13 января стало известно, что власти Израиля остановят выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам. По данным издания Haaretz, в общей сложности почти 24 тыс. беженцев получили хотя бы один ежемесячный платеж указанного гранта с начала СВО.

В середине декабря посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что правительство осознает тяжесть ситуации, в которой оказалась Украина, но не готово поставлять ей вооружение из-за рисков для собственного государства.

В конце ноября украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи. 28 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023