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Израиль остановит выплаты пособий украинским беженцам

Haaretz: власти Израиля остановят выплаты ежемесячных пособий беженцам с Украины
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Фото: Global Look Press/dpa/ilia Yefimovich
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Власти Израиля остановят выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам. Об этом написало в пятницу, 13 января, израильское издание Haaretz.

«Выплата специальной ежемесячной субсидии украинским беженцам будет остановлена ​​в феврале, поскольку срок действия временного распоряжения, санкционировавшего это, истек, а уполномоченное министерство не намерено продлевать распоряжение», — сообщается в материале.

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По данным издания, в общей сложности почти 24 тыс. беженцев получили хотя бы один ежемесячный платеж указанного гранта с начала СВО.

Также в ближайшие месяцы будут прекращены выплаты, санкционированные израильским кабинетом министров в апреле для помощи иммигрантам с Украины, из России и Белоруссии, которые в короткие сроки уехали в Израиль без своих вещей, говорится в статье.

В конце ноября министр внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что польское руководство перестанет выплачивать соцпособия украинским беженцам, часто пересекающим польско-украинскую границу. По словам Шефернакера, в Польше появилась проблема с выплатами им материальной помощи из-за того, что украинцы часто перемещаются на родину и обратно.

В связи с этим в закон введут норму, которая позволит каждый раз, когда кто-то пересекает польско-украинскую границу, замораживать материальную помощь, которая выплачивается в Польше.

Также в октябре газета Washington Post сообщала, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Газета привела мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) 11 января сообщило, что всего с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года с Украины уехало 17,4 млн человек.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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