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Аналитики предложили США четыре шага для завершения конфликта на Украине

Исследователи RAND предложили США сделать четыре шага для завершения конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Американский исследовательский центр RAND Сorporation опубликовал доклад под названием «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта», в котором предложил властям Штатов сделать четыре шага для разрешения ситуации.

Эксперты пришли к выводу, что затягивание кризиса невыгодно Вашингтону.

США могут обязать украинскую сторону сесть за стол переговоров, мотивируя ее условием получения военной помощи, подчеркнули аналитики. Также США было предложено взять на себя ответственность за обеспечение безопасности Украины и ее нейтралитета. Кроме того, американские специалисты призвали местные власти назвать условия для смягчения антироссийских санкций.

27 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа, заявил, что американский лидер Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт, если сам этого захочет, отдав указания киевскому режиму.

20 января председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами между Киевом и Москвой. Американский военный добавил, что, по его мнению, в 2023 году будет сложно вытеснить российские силы со всей территории Украины.

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Ранее в этот день «Известиям» в российском парламенте заявили, что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. Переговорный процесс между Россией и Украиной начнется, как только остановятся поставки западного оружия Киеву, добавил политик.

8 октября прошлого года Трамп заявил, что риторика правительства нынешнего президента США Джо Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться, если бы находился на посту президента.

РФ 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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