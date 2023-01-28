Bloomberg узнало о закупке ЕС миллионов баррелей дизеля РФ перед эмбарго

Нефтетрейдеры направляют миллионы баррелей дизельного топлива из России в Евросоюз (ЕС) перед началом действия эмбарго, пишет Bloomberg в пятницу, 27 января.

«Импорт дизельного топлива в ЕС из России превышает средний показатель 2022 года. Танкеры всё еще находятся в пути, а до запрета осталось всего девять дней», — сообщает агентство.

Согласно данным Vortexa Ltd., собранным Bloomberg, страны блока импортировали из России более 600 тыс. баррелей дизельного топлива в день за первые 23 дня января. Это немного больше, чем средний объем импорта за 2022 год.

Несколько судов с миллионами баррелей дизельного топлива направляются в страны ЕС и обещают быть там до 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные ресурсов по отслеживанию движения танкеров. Priority C, груженный российским дизельным топливом, около трех недель простаивает у берегов Бильбао, Испания.

Запрет ЕС на морской импорт российских нефтепродуктов вступит в силу 5 февраля. РФ на сегодняшний день является крупнейшим иностранным поставщиком топлива, которое жизненно важно для работы тяжелой техники и грузовиков, доставляющих товары. Европейские цены на топливо снова выросли в последние недели в преддверии торговых ограничений.

26 января Bloomberg написало, что ЕС рассматривает возможность ввести потолок цен на нефтепродукты из России. Так, по информации агентства, обсуждается установление ограничения на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель. При этом для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой, таких как мазут, рассматривается введение лимита на уровне $45 за баррель.

Ранее, 16 января агентство Reuters сообщило, что европейские трейдеры закупили рекордный объем дизельного топлива из России в преддверии эмбарго на него. Так, уточняется, что в январе 2023 года импорт составил 770 тыс. баррелей в сутки — рекорд с марта 2022-го.

До этого, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Российский лидер Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.