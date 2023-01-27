Минюст РФ признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина

Музыкант Илья Прусикин, являющийся лидером группы Little Big, согласно решению Министерства юстиции РФ от 27 января, признан иноагентом.

Как отмечается на сайте ведомства, Прусикин получал поддержку от иностранных источников.

«…осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти», — дополнительно пояснило ведомство.

В обновленный список также вошли журналист Фидель Агумава, официальный представитель Далай-ламы XIV в России Эрдни Омбадыков, татарский правозащитник Рафис Кашапов и представительница «Феминистского антивоенного сопротивления» Дарья Серенко.

Ранее, 20 января, Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову).

В июне 2022 года участники петербургской музыкальной группы Little Big уехали из России в США. Это произошло после выхода их клипа Generation Cancellation. В описании к опубликованному на YouTube ролику музыканты призвали прекратить специальную военную операцию России по защите Донбасса.

25 ноября 2022 года на странице группы во «ВКонтакте» появилось сообщение, что оставшиеся в Санкт-Петербурге участники Little Big вокалисты Сергей Макаров и Антон Лиссов больше не будут входить в состав творческого коллектива.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.