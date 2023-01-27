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Минюст РФ признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина
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Минюст РФ признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Музыкант Илья Прусикин, являющийся лидером группы Little Big, согласно решению Министерства юстиции РФ от 27 января, признан иноагентом.

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Как отмечается на сайте ведомства, Прусикин получал поддержку от иностранных источников.

«…осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти», — дополнительно пояснило ведомство.

В обновленный список также вошли журналист Фидель Агумава, официальный представитель Далай-ламы XIV в России Эрдни Омбадыков, татарский правозащитник Рафис Кашапов и представительница «Феминистского антивоенного сопротивления» Дарья Серенко.

Ранее, 20 января, Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову).

В июне 2022 года участники петербургской музыкальной группы Little Big уехали из России в США. Это произошло после выхода их клипа Generation Cancellation. В описании к опубликованному на YouTube ролику музыканты призвали прекратить специальную военную операцию России по защите Донбасса.

25 ноября 2022 года на странице группы во «ВКонтакте» появилось сообщение, что оставшиеся в Санкт-Петербурге участники Little Big вокалисты Сергей Макаров и Антон Лиссов больше не будут входить в состав творческого коллектива.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

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