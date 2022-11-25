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Little Big объявила об уходе из группы двух участников

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Участники российской музыкальной группы Little Big Сергей Макаров и Антон Лиссов больше не будут входить в состав творческого коллектива. Об этом сообщается 25 ноября на странице группы во «ВКонтакте».

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«Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа Little Big — это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — говорится в сообщении.

Поклонники коллектива, комментируя данную новость, предположили, что это решение связано с тем, что вокалисты Лиссов и Макаров не уехали из России вместе с остальными музыкантами группы и остались в Санкт-Петербурге, указала «Газета.Ru».

21 октября Министерство культуры РФ отметило, что уехавшие из России деятели культуры, которые в непростое время покинули страну и отказались от России, публично выступив против ее богатой культуры, «абсолютно логично» покидают афиши государственных культурных учреждений.

В июне участники петербургской музыкальной группы Little Big уехали из России в США. Это произошло после выхода их клипа Generation Cancellation. В описании к опубликованному на YouTube ролику музыканты призвали прекратить специальную военную операцию России по защите Донбасса.

27 июля участники Little Big заявили об отмене российского тура на 2022 год. Хотя несколькими днями ранее заявляли, что намерены вернуться в августе в Россию на гастроли. Всего музыканты собирались посетить с выступлениями 25 городов, а завершить тур планировалось в декабре концертом в Москве.

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