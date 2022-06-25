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Участники группы Little Big уехали из России в США

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Участники петербургского музыкального коллектива Little Big уехали из России в США. Теперь на сайте панк-рейв-группы говорится, что она базируется в Лос-Анджелесе.

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Это произошло после выхода их клипа Generation Cancellation. В описании к опубликованному на YouTube ролику музыканты призвали прекратить военную специальную операцию по защите Донбасса.

В самом клипе показывается картинка того, как некие мужчины играют в шахматы, фигурки для игры при этом — военные, рты которых закрыты застежками-молниями.

Ранее, в мае, сообщалось, что в Тель-Авиве певцы и актеры Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Вениамин Смехов, Максим Галкин, Алла Пугачева и другие артисты, покинувшие Россию, встретились на форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы. Уточнялось, что среди деятелей культуры поднялся и острый вопрос о возращении домой.

Как сообщил журналист «Известий», актер Смехов бурно отреагировал на его вопрос относительно его позиции по спецоперации России.

За последние месяцы Россию покинули некоторые актеры и певцы. Например, актриса Рената Литвинова уехала в свою парижскую квартиру, Чулпан Хаматова находится в Латвии. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции.

Как заявил российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров, комментируя отъезд артистов, решением уехать за границу они показали себя новой волной русской эмиграции. Они думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности, уточнил музыкант.

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