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Минкультуры назвало логичным исчезновение с афиш покинувших РФ артистов

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Уехавшие из России деятели культуры «абсолютно логично» покидают афиши государственных культурных учреждений. Такое заявление сделало Министерство культуры РФ в пятницу, 21 октября.

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«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве указали также на поступление большого числа обращений от россиян, возмущенных присутствием таких деятелей в информационно-рекламных материалах госучреждений.

«Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева покинула Россию, уехав вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиль.

В июне участники петербургской музыкальной группы Little Big уехали из России в США. Это произошло после выхода их клипа Generation Cancellation. В описании к опубликованному на YouTube ролику музыканты призвали прекратить военную специальную операцию.

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