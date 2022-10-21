Минкультуры назвало логичным исчезновение с афиш покинувших РФ артистов

Уехавшие из России деятели культуры «абсолютно логично» покидают афиши государственных культурных учреждений. Такое заявление сделало Министерство культуры РФ в пятницу, 21 октября.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве указали также на поступление большого числа обращений от россиян, возмущенных присутствием таких деятелей в информационно-рекламных материалах госучреждений.

«Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева покинула Россию, уехав вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиль.

В июне участники петербургской музыкальной группы Little Big уехали из России в США. Это произошло после выхода их клипа Generation Cancellation. В описании к опубликованному на YouTube ролику музыканты призвали прекратить военную специальную операцию.