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Отъезд Аллы Пугачевой из России. Главное

Певица Алла Пугачева подтвердила отъезд в Израиль и назвала себя счастливой
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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева подтвердила свой отъезд из РФ. При этом недоброжелателей она называет «холопами и рабами» и утверждает, что она счастлива, покинув Родину. В чем причина такого поведения «примадонны» и почему она уехала из страны, где у нее тысячи верных поклонников — объясняют «Известия».

Отъезд Пугачевой из России: последние новости

Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным уехала из РФ еще в начале весны, вскоре после объявления российской спецоперации на территории Украины. После этого ее супруг начал публиковать провокационные высказывания в адрес российской армии в социальных сетях. Минюст РФ признал его иноагентом.

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После этого певица также опубликовала в Instagram обращение, в котором потребовала признать и ее иноагентом. Полиция начала проверку в отношении Пугачевой на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.

Все это время исполнительница жила в Израиле и вернулась в Россию лишь затем, чтобы отвести двойняшек Лизу и Гарри на занятия в школу. Но в конце сентября появилась информация, что певица вновь улетела в Израиль и взяла детей с собой. Обратный билет она не покупала.

Знаменитость опубликовала в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) пост, адресованный критикам.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилось, это значило бы, что я пела и жила зря. <...> Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева

Позднее певица подтвердила и свой отъезд в Израиль и подчеркнула, что она счастлива, находясь на чужой земле.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за умение отличать правду от лжи», — отметила она.

Теперь Пугачева не дает комментариев о сроках возвращения на Родину. Более того, в СМИ появилась информация о получении ею израильского паспорта. Публикации сопровождались снимками документа с именем, фамилией и фото певицы.

Как Пугачева и Галкин живут в Израиле

Супруги поселились в элитном особняке, который расположен в престижном районе, так называемой израильской Рублевке. По данным «Известий», вилла знаменитостей стоит не менее $6 млн.

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По данным «Известий», владельцем недвижимости является брат Галкина Дмитрий, который сотрудничает с российскими силовыми структурами. Предполагается, что особняк удалось приобрести на денежные средства от поставок техники Росгвардии, ФСИН и структурам «Ростеха».

А вот замок звездной четы в российской деревне Грязь, по неподтвержденным данным, выставлен на продажу за 1 млрд рублей.

Ранее «Известия» писали, как коллеги по шоу-бизнесу отреагировали на последние новости о Пугачевой. Так, продюсер Иосиф Пригожин назвал заявление Пугачевой о критиках дешевым и мелочным. По его мнению, подобные высказывания «недостойны великой женщины».

Критик Сергей Соседов в разговоре с «Известиями» и вовсе отметил, что слава Пугачевой обусловлена лишь везением.Он указал, что в артистка обзавелась знакомствами, которые помогли ей продвинуться.

Заступился за Пугачеву ее бывший муж Филипп Киркоров. Он напомнил согражданам о заслугах певицы и призвал перестать критиковать ее.

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