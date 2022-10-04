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Пригожин назвал дешевым и мелочным обращение Пугачевой к критикам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Продюсер Иосиф Пригожин 4 октября в беседе с Пятым каналом отметил, что заявление народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой, в котором она назвала своих критиков холопами и рабами, выглядит дешево и мелочно.

Пост, о котором идет речь, Пугачева написала 4 октября в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

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«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилось, это значило бы, что я пела и жила зря. <...> Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила Пугачева.

Пригожин подчеркнул, что певица написала пост завуалированно и непонятно, кому он конкретно адресован.

«Я просто не знаю, зачем? Так неправильно. Этот последний пост недостоин великой женщины. Великая женщина так не может делать. Это выглядит дешево и мелочно, вот и всё», — отметил Пригожин.

Критик Сергей Соседов в разговоре с «Известиями» ранее в этот день заявил, что у Пугачевой не было ни культуры, ни образования. По его мнению, артистке повезло, что в ее окружение попали талантливые люди, которые «сделали ей репертуар соответствующий».

В середине сентября мужа Пугачевой, юмориста Максима Галкина признали физлицом-иностранным агентом за антироссийские высказывания в социальных сетях. Артистка призвала и ей присвоить соответствующий статус, однако власти не отреагировали на этот запрос.

По данным источника «Известий», 29 сентября Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив вместе с детьми.

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