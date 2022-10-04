Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева 4 октября после отъезда из России обратилась к людям, которые ее критикуют.
«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилось, это значило бы, что я пела и жила зря. <...> Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – написала Пугачева в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
После начала спецоперации Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль, вернулась в Россию она только в конце августа.
В середине сентября мужа Пугачевой, юмориста Максима Галкина признали физлицом-иностранным агентом. В Минюсте тогда указали, что артист публиковал антироссийские высказывания в социальных сетях и, кроме того, у него есть источник финансирования на Украине.
Пугачева поддержала супруга и обратилась с просьбой признать и ее иноагентом. Источник «Известий» сообщил, что певицу после этого заявления проверяют на дискредитацию армии России.
29 сентября Пугачева, по данным источника «Известий», снова улетела из Москвы в Тель-Авив вместе с детьми.