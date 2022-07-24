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Уехавшие в США Little Big запланировали гастрольный тур по России

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Участники группы Little Big, уехавшие в Лос-Анджелес, запланировали вернуться в августе в Россию на гастроли. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Афиша».

В своем отечестве: артисты переориентируются на выступления в России
Как сложившаяся ситуация повлияла на гастрольные планы

Отмечается, что первый концерт должен пройти 27 августа в Светлогорске. Всего музыканты собираются посетить с выступлениями 25 городов.

Планируется, что тур завершится в конце декабря концертом в Москве.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что участники группы Little Big теперь живут и работают в Лос-Анджелесе. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation. В описании к ролику музыканты призвали остановить спецоперацию по защите Донбасса.

30 июня стало известно о появлении в Москве концертных афиш украинского исполнителя Макса Барских.

На размещенных объявлениях было указано, что певец якобы выступит во Дворце культуры «Юбилейный» 26 августа. В то же время в Москве нет площадки с таким названием. Однако ДК «Юбилейный» есть в подмосковных Мытищах. Представители площадки заявили «Известиям», что выступление Макса Барских не планируется.

Информация о возможном выступлении артиста в России вызвала удивление у общественности в связи с его антироссийскими высказываниями. В марте Макс Барских выступил с критикой российской спецоперации по защите Донбасса, а также запретил использование своей музыки на территории РФ и отменил концерты. При этом артист отказался возвращать деньги за отмененные выступления.

В мае российские знаменитости, которые покинули страну после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, собрались вместе в израильском Тель-Авиве для обсуждения будущего, которое ждет отечественную культуру.

Корреспондент «Известий» Виталий Ханин рассказал, что в Тель-Авиве певцы и актеры Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Вениамин Смехов, Максим Галкин, Алла Пугачева и другие встретились на одном мероприятии — форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы — в музее АНУ (Музее еврейского народа в переводе с английского. — Ред.) на территории кампуса Тель-Авивского университета. Поднялся и острый вопрос о возращении домой.

Известные музыканты прокомментировали решение некоторых артистов отказаться от выступлений в России или вовсе уехать из страны на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Среди осудивших артистов оказались лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, российский певец Олег Газманов, лидер российской рок-группы «7Б» Иван Демьян, продюсер и владелец концертного агентства Аrt-Sintez Лев Клоц, Николай Басков.

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