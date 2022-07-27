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Группа Little Big отменила тур по России на 2022 год

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Участники группы Little Big в среду, 27 июля, заявили об отмене российского тура на 2022 год. Соответствующее сообщение сделано в официальном аккаунте коллектива в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи», — сказано в сообщении.

Ранее, 24 июля, Little Big заявляли, что намерены вернуться в августе в Россию на гастроли. Всего музыканты собирались посетить с выступлениями 25 городов, а завершить тур планировалось в декабре концертом в Москве.

В тот же день появилась информация, что участники группы Little Big теперь живут и работают в Лос-Анджелесе. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation. В описании к ролику музыканты призвали остановить спецоперацию по защите Донбасса.

Известные музыканты прокомментировали решение некоторых артистов отказаться от выступлений в России или вовсе уехать из страны на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Среди осудивших артистов оказались лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, российский певец Олег Газманов, лидер российской рок-группы «7Б» Иван Демьян, продюсер и владелец концертного агентства Аrt-Sintez Лев Клоц, Николай Басков.

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