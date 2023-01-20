Минюст включил в реестр иноагентов певицу Монеточку

Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову). Обновленный список опубликован на сайте ведомства в пятницу, 20 января.

Туда также включены основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин, блогеры Антон Устимов (Пикули) и Вадим Харченко, кабардинский активист Ибрагим Яганов и депутат Мосгордумы от «Яблока» Дарья Беседина, а также проект для трансгендерных людей и их близких T9 NSK.

Накануне правительство России утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Оно содержит разделы об общих положениях, осуществлении госконтроля, мерах правового реагирования и обжаловании решений. Всего документ включает 58 пунктов.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Как следует из документа, иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут использоваться против безопасности страны, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

Закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами, вступил в силу 1 декабря 2022 года.