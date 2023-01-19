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Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Правительство России утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Документ опубликован в четверг, 19 января, на официальном портале правовой информации.

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Он содержит разделы об общих положениях, осуществлении государственного контроля, мерах правового реагирования и обжаловании решений. Всего документ включает 58 пунктов.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Как следует из документа, иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут использоваться против безопасности страны, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

Закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами, вступил в силу 1 декабря 2022 года.

Ранее, 23 ноября, Госдума приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают запрет иноагентам проводить митинги, служить в органах МВД и ряд других ограничений. Кроме того, иноагенты лишатся возможности стать членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

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