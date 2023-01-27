Минобороны: ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом 26 января

Вследствие массированного удара, нанесенного накануне российскими военными по украинской системе энергетики, были сорваны поставки оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 января заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что массированный удар был нанесен высокоточными ракетами и беспилотниками. В результате перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО, были сорваны.

Кроме того, это позволило нарушить работу украинских предприятий по ремонту и восстановлению военной техники, отметил Конашенков.

26 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях.

В тот же день в национальной компании «Укрэнерго» сообщили, что в результате ракетных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном и юго-западном регионах Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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