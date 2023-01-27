Сестра Ким Чен Ына заявила о способности России сжечь западное оружие на Украине

Россия способна уничтожить западное вооружение, которое поставляется на Украину. Об этом 27 января заявила заместитель заведующего отделом центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Не сомневаюсь, что любое вооружение, которым гордятся США и Запад, будет полностью сгорать и превращаться в металлолом перед непоколебимым боевым духом и мощностью героической армии и народа России», — заявила она Центральному телеграфному агентству Кореи.

По ее словам, «империалистические коалиционные силы не сломят героический дух армии и народа России», которые обладают высоким патриотизмом, упорством и стойкой духовной силой.

«США, накачивая Украину многими вооружениями, «отличились» в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий, а недавно уточнили свои конфронтационные подходы против России официальным заявлением о поставках своих линейных танков», — отметила Ким Ё Чжон.

Она также заявила, что КНДР «всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России», отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 1 января, южнокорейское издание Yonhap сообщило, что Вооруженные силы КНДР могут иметь в арсенале до 60 ядерных боеголовок.

Тогда же лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

До этого, 23 декабря, представитель МИД КНДР назвал россиян самым стойким народом, который может защитить страну без внешней военной помощи.