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Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan
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КНДР будет всегда оказывать поддержку армии и народу России. Об этом 27 января заявила заместитель заведующего отделом центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера страны Ким Чен Ына.

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«Как бы империалистические коалиционные силы ни бесновались, им никак не сломить героический дух армии и народа России, которые обладают высоким патриотизмом, упорством и стойкой духовной силой. Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — приводит ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Ё Чжон также обвинила США в том, что они накачивают Украину оружием. Она выразила уверенность в том, что поставленная военная техника «превратится в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России».

Ранее, 1 января, южнокорейское издание Yonhap сообщило, что Вооруженные силы КНДР могут иметь в арсенале до 60 ядерных боеголовок.

Тогда же лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

До этого, 23 декабря, представитель МИД КНДР назвал россиян самым стойким народом, который может защитить страну без внешней военной помощи.

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